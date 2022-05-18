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張善政披藍袍選桃園 鄭運鵬：相信民進黨會繼續執政

2022/5/18 16:44（5/18 17:11 更新）
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（中央社記者葉素萍台北18日電）國民黨今天徵召前行政院長張善政參選桃園市長。民進黨包括衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬等人都被點名，但面對國民黨擺出陣勢，民進黨除了持續觀察國民黨能否整合，目前仍維持「防疫優先」態度，不急著布局。

國民黨今天徵召國民黨2020總統候選人韓國瑜的副手搭檔張善政，參選桃園市長；台灣民眾黨4月間也已通過提名立委賴香伶參選2022桃園市長。

民進黨部分，桃園市長過去被點名人選包括，衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，另外，前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等人都有表態爭取。

民進黨發言人謝佩芬今天說，現階段民眾最關心的就是疫情變化，做好防疫工作，與民眾同心度過此波疫情，是民進黨目前最優先工作。至於民進黨縣市長提名進度，選對會與工作小組持續進行徵詢作業，將會推出最合適的人選，爭取選民支持。

鄭運鵬今天接受媒體訪問指出，他觀察國民黨這幾個月對桃園市長提名的喜劇，顯然國民黨是嘴巴有信心，其實心裡很擔心，根本原因是國民黨也很清楚，這幾年桃園市長鄭文燦與總統蔡英文做得很好，滿意度很高。

鄭運鵬說，張善政是他的台大土木系大學長，他祝福也樂觀其成，並希望未來桃園市長的競爭是良性之爭、君子之爭，但國民黨如果仍停留在桃園是「藍大於綠」的舊思維，國民黨必敗無疑。

鄭運鵬認為，對民進黨而言，桃園與其他各縣市，施政滿意度才是重點，現在還在疫情期間，民進黨不急著在桃園提名；疫情穩定後再進行提名，對民進黨是比較好的決策，只要大方向決定，全國一起布局，相信民進黨會繼續執政。

民進黨桃園地方人士說，國民黨此時提名張善政，讓人驚訝，大部分桃園民眾沒想過這個人選，民進黨需要一些時間觀察，國民黨能否以這個形式整合。

地方人士指出，國民黨過去一直用「空降」來攻擊民進黨可能的桃園市長人選，現在用突襲方式提名張善政，不知道國民黨要如何圓先前的說法。（編輯：謝佳珍）1110518

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