藍徵召張善政選桃園市長 呂玉玲批突襲、羅智強錯愕

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（中央社記者王揚宇、王承中台北18日電）國民黨今天徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長。已表態參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲說，黨主席朱立倫從未與她討論，今天用這種突襲的方式宣布，令人震驚與不解，她不能接受。

積極爭取參選桃園市長的前台北市議員羅智強，在臉書表達驚訝、錯愕，五味雜陳的心情。他說，人心肉做，他不想在此時故作雲淡風輕，但心中真正有缺憾的不是自己的境遇，而是對一路支持他的各位好朋友。

國民黨今天徵召前高雄市長韓國瑜參選總統時的副手張善政，參選桃園市長。朱立倫說，他比誰都想贏桃園，今天的決定就是希望團結，讓桃園贏，「不是誰想選市長，而是誰能夠改變這城市」，相信張善政是國民黨最需要的候選人。

對此，呂玉玲發布新聞稿表示，自她宣布參選桃園市長以來，不管是黨中央、桃園地方，都是普遍祝福，自己也持續在地方傾聽、爭取市民與鄉親支持，黨中央對她也僅止於約談徵詢意願，並未有更進一步的動作。

呂玉玲說，中常會在開會前2小時突然放出訊息，要徵召張善政，已經令外界大感意外與震驚。

呂玉玲質疑，黨的機制在哪，如果這樣突襲式的宣布，是否還需要選策會，這種亂無章法的宣布，根本就是視黨提名機制於無物。

呂玉玲表示，從宣布參選之後，對黨中央一直保持尊重的態度，即便屢屢有人對她公開批評，自己也從不對外放話，甚至口出惡言，就是為了黨好；她也始終相信，黨會有一個協調機制，妥善處理桃園市長提名，所以自己積極衝刺。

呂玉玲指出，黨中央現在用這種粗糙的方式宣布，不僅僅是傷害了黨的威信，地方支持者也會失去信心，這對年底大選是絕對不利。對於這種突襲式的宣布，她不能接受，朱立倫跟黨中央必須要有一個信服的說法，至於下一步，她還在謹慎思考，任何動作都不排除。

國民黨桃園區域立委魯明哲接受媒體訪問表示，張善政過去無論在科技業或擔任政務官時，表現都非常出色，如今獲得徵召參選桃園市長，能力絕對不成問題，他也會扮演好身為黨員的職責，全力為黨提名人抬轎輔選。

國民黨桃園區域立委萬美玲則在臉書發文指出，這突如其來的消息，大家都感到驚訝，但這場選戰沒有非誰不可，只有非贏不可，而非贏不可只有全黨團結一致，許許多多的人在桃園努力深耕多年，期盼著勝選讓桃園的未來更好。

萬美玲說，每一名同志都是戰將，每一份力量都要珍惜，多一點溝通、多一份尊重，才能真正團結合作，才能贏得年底大選。（編輯：蘇志宗）1110518