徵召張善政參選 朱立倫：我比誰都希望桃園贏

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨今天徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長，黨主席朱立倫說，他比誰都想贏桃園，今天的決定就是希望團結，讓桃園贏，「不是誰想選市長，而是誰能夠改變這城市」，相信張善政是國民黨最需要的候選人。

國民黨備戰年底縣市長選舉，今天進行第6梯次提名作業，確定提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任，同時也徵召前高雄市長韓國瑜參選總統時的副手張善政，參選桃園市長。

朱立倫在中常會中表示，桃園是他的家，他有幸擔任8年縣長，比誰都希望桃園贏、希望桃園更好，這段期間謝謝國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，兩位都非常辛苦，也很努力希望桃園贏與更好，付出很多。他只能說，最後今天國民黨的決定，就是希望大家能夠團結，讓桃園贏、讓桃園更好。

朱立倫說，張善政是著名學者，過去曾在桃園任職於acer與google兩家公司12年之久，後來擔任行政院科技政委、行政院副院長、行政院長，是一位受到肯定、具有國際觀的科技人；他的家鄉桃園是國門之都，希望一位有國際觀的市長，桃園是亞洲矽谷、科技新都，希望有一位科技人擔任市長，張善政的資歷是國民黨需要的，也一定是桃園最好的市長。

朱立倫也說，張善政現在不一定是最會選舉的候選人，所以會實實在在努力深耕，讓大家看到不一樣的張善政。他也向張善政說，一定要跟地方的議長、議員、里長、議員努力溝通。

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朱立倫表示，國民黨用新政治、新理念，要負責任推出最適合這城市發展的候選人，「不是誰想選市長，而是誰能夠改變這城市」，一位有領導能力、行政經驗、國際觀、科技界肯定，再到工程實務，相信張善政是大家最需要的市長候選人。

朱立倫表示，民進黨希望看到國民黨亂，對手希望國民黨不好，但是國民黨沒有時間，所以今天下定決心，也謝謝張善政決定與國民黨一起打拚，讓充滿希望的桃園，明天會更好。（編輯：謝佳珍）1110518

國民黨備戰年底縣市長選舉，18日下午中常會正式通過徵召前行政院長張善政（後）參選桃園市長，張善政拱手向現場與會中常委們致意。中央社記者謝佳璋攝 111年5月18日

國民黨中常會18日下午鼓掌通過徵召前行政院長張善政（右2）參選桃園市長。黨主席朱立倫（左）表示，張善政的資歷是國民黨需要的，也一定是桃園最好的市長。中央社記者謝佳璋攝 111年5月18日

國民黨18日舉行中常會進行縣市長提名作業，通過徵召前行政院長張善政（前）參選桃園市長。中央社記者謝佳璋攝 111年5月18日