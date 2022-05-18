入國民黨參選桃園市長 張善政：韓國瑜一向支持我

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國民黨中常會18日下午鼓掌通過徵召前行政院長張善政（右2）參選桃園市長。黨主席朱立倫（左）表示，張善政的資歷是國民黨需要的，也一定是桃園最好的市長。中央社記者謝佳璋攝 111年5月18日

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長，外傳張善政是前高雄市長韓國瑜推薦的人選，張善政今天對此表示，韓國瑜是他很好的搭檔，對他一直都很支持，包括現在也是。

國民黨備戰年底縣市長選舉，今天進行第6梯次提名作業，確定提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任，同時也徵召過去前高雄市長韓國瑜參選總統時的副手 張善政 張善政小檔案 生日：1954年6月24日

出生地：台北市

學歷：美國康乃爾大學土木工程博士

經歷：美商 Google 公司亞洲硬體營運總監、行政院政務委員、科技部長、行政院副院長、行政院長 看更多 關閉 參選桃園市長。

國民黨秘書長黃健庭在中常會中宣布徵召張善政參選桃園市長後，張善政隨後到中常會致意，黨主席朱立倫高舉著張善政的手，與現場黨務主管、中常委們高喊「凍蒜」。張善政也在會中秀出黨證，證實已加入國民黨。

國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強先前已表態參選桃園市長，並勤走基層，黨中央今天突然徵召張善政，讓黨內感到意外。

外傳韓國瑜推薦張善政，張善政下午在國民黨中常會後受訪時僅說，韓國瑜是他很好的搭檔，對他一直都很支持，包括現在也是。

張善政說，對於黨內已表態參選桃園市長的幾位朋友，他會用最快的速度、最誠懇的心，虛心請教，希望大家能夠助他一臂之力，一起改變桃園；今天此刻開始，他與桃園所有的鄉親，就是在同一條船上的共同生命體，請桃園鄉親給他支持。

張善政也透過臉書發文表示，日前國民黨主席朱立倫對他表達希望徵召他投入桃園市長選舉的意思，輾轉深思後，他決意投入桃園市長選戰，願意用此生的專業和行政資歷，為桃園、為台灣實現一個原本就應該享有的美好未來。

張善政說，過去這兩年多疫情肆虐，先是缺口罩、繼而沒疫苗，現在缺快篩。藥房門口長長的隊伍，口罩遮不住民眾殷切盼望能買到、擔心買不到的表情。政府的防疫特別預算一再加碼，但是民眾無奈的排隊隊伍卻是一再延長。

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他說，為了台灣的發展、子孫的幸福，絕不能習慣於無奈。他要用畢生累積的能量，為台灣、為桃園再打拚一次。桃園好，台灣就好；桃園微笑，台灣就微笑，他要實現「微笑桃園」。

此外，外傳張善政是韓國瑜推薦的人選，國民黨秘書長黃健庭在中常會後受訪表示，張善政是前總統馬英九執政時的行政院長，是韓國瑜選總統時的副總統搭檔，也是黨主席朱立倫任命的智庫副董事長，是各方都推薦的人選。（編輯：謝佳珍）1110518