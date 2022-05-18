國民黨桃園市長人選爆出黑馬 將徵召張善政應戰

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨今天下午將舉行中常會，進行縣市長提名作業，據了解，除了要提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任外；也將徵召國民黨2020總統候選人韓國瑜的副手搭檔、前行政院長張善政，參選桃園市長。

國民黨備戰年底縣市長選舉，在桃園市長人選方面，目前已有前台北市議員羅智強、立委呂玉玲等人宣布參選，而被黨內視為「最強人選」的立委魯明哲近日也鬆口，表示面對地方勸進會認真考慮；但據了解，黨中央雖然持續透過民調了解狀況，但並未有進一步的整合。

據了解，今天中常會除了將提名徐榛蔚、饒慶鈴外，在桃園市長人選方面，則爆出黑馬，將徵召國民黨智庫副董事長 張善政 張善政小檔案 生日：1954年6月24日

出生地：台北市

學歷：美國康乃爾大學土木工程博士

經歷：美商 Google 公司亞洲硬體營運總監、行政院政務委員、科技部長、行政院副院長、行政院長 看更多 關閉 角逐桃園市長。

黨內人士透露，國民黨主席朱立倫在思考桃園這一局，身為桃園前縣長對故鄉的期待，在於人選的國際視野、理工土木專業背景，要能回應桃園市民需要，帶領桃園發展，「以政策取代政治考量」，是張善政出線的關鍵原因。

黨內人士也說，面對民進黨來勢洶洶，國民黨也有必要拉高層次來思考，張善政一路從科技部長當到行政院長，又是康乃爾大學土木博士背景，其科技數位的扎實產官學經驗，對戰民進黨的任一人選，格局有過之而無不及。

桃園藍營地方人士則表示，人選是否空降一直都不是問題，重點是人選是否獲得地方的支持，以及黨中央在做決定前，是否已與有意參選的黨員、地方上藍營的代表完成溝通，這才重要。（編輯：蘇志宗）1110518