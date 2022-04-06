宣布角逐桃市長遭排除 羅智強：參選在我提名在黨

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國民黨籍台北市議員羅智強6日在台北舉行記者會，宣布參加黨內桃園市長提名決定未變，並尊重黨中央最後提名結果，最終目標是希望國民黨贏。中央社記者王騰毅攝 111年4月6日

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，但黨中央今天表示基本上已排除提名，羅智強則回應，表達參選意願是每個人的自由，他並沒有說非他不可，「參選在我、提名在黨」。

羅智強宣布參選桃園市長，身兼中央選戰策略會報召集人的國民黨秘書長黃健庭今天表示，徵詢桃園現任、前任立委，以及依據幾波民調，選策會基本上已排除羅智強的提名。

對此，羅智強下午在電視節目「新聞大白話」中表示，如果民調弱就排除他，依這邏輯，如果民調強就不用排除他，因此不妨礙他朝向政治目標和理想繼續努力；參選桃園市長自然有他的想法，對錯可以交給社會公評，認同與否由社會判斷。但表達參選意願是每個人的自由，他並沒有說非他不可。

羅智強說，國民黨初選不論是民調、協調、徵召，最後提名誰，他就支持誰，不會脫黨參選。贏的人選不一定要是他，但這也不會構成他往桃園市長這條路上努力的門檻，「參選在我、提名在黨」，這很清楚。

羅智強也說，尊重黨中央所做出最後的決定，現在先反求諸己，策勵反省。角逐政治職務，一定有支持者和反對者，反對的聲音證明努力不夠，他能做的就是更努力。

此外，談到桃園議員稱他弱，羅智強說，這代表他努力不夠，如果有人覺得他弱，那他就要讓自己變得更強。（編輯：林興盟）1110406