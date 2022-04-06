羅智強角逐桃市長提名 藍委籲黨中央盡快決定人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北6日電）台北市議員羅智強宣布角逐桃園市長提名，國民黨桃園市區域立委呂玉玲、魯明哲及萬美玲今天不約而同表示，國民黨唯有團結才有可能贏得桃園市長選戰，希望黨中央盡快決定人選。萬美玲強調，沒有非誰不可，但是非贏不可。

台北市議員羅智強今天凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長一職，並尊重黨中央最後提名結果；若結果若不是他，也絕對支持，黨中央亦無須考慮他的戰場和去處問題。

國民黨桃園市區域立委呂玉玲、魯明哲及萬美玲今天先後接受台北之音嗆新聞專訪，對於年底桃園市長選戰，三人不約而同表示，國民黨在桃園一定要團結，唯有團結才有可能贏得勝選，不團結的話，這一仗會非常難打，而且地方支持者都很焦慮。

萬美玲表示，桃園市長選戰，國民黨3位桃園市立委再加上羅智強，各有支持者及優勢。她認為，桃園市長選戰沒有非誰不可，但是非贏不可，國民黨只有團結；即便在地立委出馬角逐，但未得到地方意見領袖認可，未得到羅智強空戰幫忙及彼此支持，要勝選很困難。

萬美玲指出，桃園市長選舉提名的事情走到今天，應該要趕快處理，因為地方已經很焦慮，桃園這局，地方已經等了8年。萬美玲並指出，選區對她的期待很高，但她也尊重地方意見領袖，以及黨中央的佈局考量。

萬美玲認為，桃園此役國民黨勝選的機率很大，不管最後誰出線，只要能花時間整合，國民黨是會贏的，所以她也跟黨中央建議應趕快徵召。

呂玉玲指出，現在最重要的就是團結，目前地方的支持者很焦慮，希望黨中央趕快決定人選，不要再有這麼多的紛亂及放話，這對國民黨跟桃園都會造成傷害。

呂玉玲表示，目前桃園的氛圍是認為地方已人才濟濟，地方也勸進，三位立委應該一起打拚，如果魯明哲、萬美玲不選，應由她承擔責任，團結拚勝選。至於是否參選，她指出，她目前還在思考，很快會把決定告訴大家，尊重羅智強的任何想法，也尊重黨中央的選舉機制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魯明哲指出，現在國民黨最大的問題不是自己比，雖然他民調領先，但也只有20％，而勝選至少要有50％。現在大家要盡快團結在一起，把所有人的支持度都集中到一個人身上，如果不團結，年底就會被打趴。

另外，魯明哲也表示，他沒有意願參與這次選舉，所以他第一個報名全力輔選，黨部提名誰，他就全力輔選到底。他並透露，羅智強曾私下詢問他的意見，他也向羅智強表達，過去桃園從未有空降來的，挑戰會很大，而他也不會選邊站，地方還是需要有人當黏著劑。（編輯：郭無患）1110406