傳朱立倫要羅智強改選新竹市 國民黨：從未聽聞

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（中央社記者王承中台北5日電）國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，外傳國民黨主席朱立倫要台北市議員羅智強改選新竹市長。國民黨文傳會副主委林家興今天表示，從未沒聽聞，也沒有回應，一切以黨的團結、勝選，大局為重。

國民黨面對年底縣市長大選，能否重新奪回桃園市執政權，是黨內關注焦點。但國民黨桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，目前以桃園市議會議長邱奕勝力挺的國民黨立委呂玉玲，以及台北市議員羅智強最為積極；另外，國民黨桃園市區域立委魯明哲、萬美玲也被點名，各方關注誰最後可以出線。

對於桃園市長選舉的提名，朱立倫今天表示，身為黨主席一定負起責任，說該說的話、做該做的事，一切以黨的團結勝選大局為重；他也會信守承諾，不放話、不回應，共同團結國民黨，以年底的勝選為最高目標。

外傳朱立倫日前與羅智強溝通時，拋出可以讓羅智強參選新竹市長，黨中央會幫忙協調。對此，國民黨文傳會副主委林家興接受中央社記者訪問時表示，從未沒聽聞過相關說法，國民黨沒有回應；且朱立倫上午已針對相關議題做回應，一切以黨的團結、勝選，大局為重，不放話、不回應。

黨內知情人士則指出，朱立倫是向羅智強表達會有最適當戰場讓他發揮。而綜觀年底縣市長選戰，扣除藍營爭取連任的縣市及已提名的台南市，只剩基隆市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣，其中大概只有新竹市較有布局空間。

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藍營桃園地方人士指出，桃園市雖是六都之一，但選區生態較為封閉與台北市大不相同，不要老是從台北市觀天下，若藍營在桃園無法團結，就不用指望年底可以收復桃園市；羅智強雖然擁有強大空軍，但光靠聲量仍不足以團結桃園市的藍營。

另有藍營地方人士表示，支持羅智強參選的幾乎都是台北市議員、不然就是要參選的新人，而現任桃園在地藍營市議員、幾乎沒人力挺；面對這種情況，若最後提名羅智強，真的不知道年底到底要怎麼選，希望大家尊重桃園在地的意見。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110405