黃健庭爆議員一面倒指很弱 排除羅智強選桃園

（中央社記者劉冠廷台北6日電）台北市議員羅智強宣布角逐桃園市長提名，國民黨秘書長黃健庭今天說，站在朋友的立場他尊重，但站在黨的角度讓他感到遺憾；徵詢桃園現任、前任立委，以及依據幾波民調，選策會基本上已排除羅智強的提名。

羅智強今天凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長，並尊重黨中央最後提名結果；若結果不是他，也絕對支持，黨中央無須考慮他的戰場和去處問題。

國民黨中央選戰策略會報召集人黃健庭下午召開記者會表示，站在好朋友、基督徒弟兄的立場，他尊重羅智強的決定，但從黨的角度，讓他覺得遺憾，因為沒考慮整體的布局。

未來是否在桃園舉辦初選，黃健庭說，這次有特別提名辦法，授權中央有更大的空間，可以採用徵詢、協調、徵召模式，目標是找出最有機會勝選的候選人，到目前為止，所有縣市都沒有採用初選。

黃健庭表示，在徵詢桃園現任、前任立委，也依據幾波民調，發現羅智強輸給立委魯明哲、萬美玲，在這樣情況下，黨中央一一徵詢地方議員，表達的狀況也是一面倒指出羅智強很弱，因此選策會基本上已經排除羅智強的提名，所以才會勸羅智強考慮是否到別的戰場，但結果卻發展成今天這樣。

黃健庭說，國民黨為什麼要訂特別辦法，是因為過去初選就會造成撕裂，無法團結，若辦初選就會定好民調時間，就會讓民進黨有介入機會；以桃園為例，初選也不會涵蓋到這階段沒明確表明意願的人，所以目前會繼續透過民調，最後不排出徵召民調最高者，但目前沒有時間表，會盡快。

談到這幾天的紛擾，包括上週羅智強與朱立倫電話內容，黃健庭說，不是當事人在外講的話，可能會有斷章取義，或以自己角度解讀的狀況，就不一定精確，他有問朱立倫是否有向羅智強說不惜要魚死網破，朱立倫告訴他，提到的魚死網破是引述媒體人黃暐瀚文章，以及朱立倫否認有跟羅智強說「就算民調再高也不提名」等內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃健庭指出，他相信朱立倫不會對羅智強說「就算民調再高也不會提名」這樣的話，答案就是內外部民調都顯示不好的結果，加上地方有反彈；他親自拜託地方人士與羅智強見面，都被拒絕，這樣的情況下要怎麼提名，朱立倫有說羅智強表示自己聲量很高，但聲量再高也沒辦法提名，哪有政黨提名是看聲量的。

黃健庭說，很多話經過輾轉、轉述，就會不正確，這對黨造成很大的傷害，大家若聽到相關說法，可以先向朱立倫或他查證，不要急著第一時間在媒體、網路上說，就不會傷害到黨的團結，也可以避免很多爭議。（編輯：謝佳珍）1110406