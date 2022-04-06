羅智強角逐桃園市長提名：不會和國民黨中央火車對撞

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（中央社記者劉冠廷、游凱翔台北6日電）宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強今天說，請大家不要懷疑國民黨主席朱立倫與他希望國民黨、桃園贏的決心；過程中也許對贏的路徑有不同看法，但不會發生火車對撞，未來就是團結合作。

羅智強凌晨發布參選桃園市長聲明後，今天上午召開記者會表示，他要當桃園市政的眼睛與耳朵，傾聽桃園人心聲、形成政策，把桃園打造成為「國門新首都」；他可以創造議題，有行動力、戰鬥力，希望未來幫助國民黨在北北桃形成戰略連線，協助國民黨贏得2022年的選舉。

羅智強強調，這場選舉他要的就是贏，但不是他贏，是桃園人贏、國民黨贏、北北桃贏，成功不必在我，他宣布參加國民黨的初選機制，就是要讓自己成為選項，但如果黨中央透過機制覺得他不是最強，他會完全尊重，支持國民黨提名的候選人。

「請大家不要懷疑朱立倫與我希望國民黨、桃園贏的決心」，羅智強表示，過程中也許對贏的路徑有不同看法，但不會發生火車對撞，民進黨不必看好戲，未來就是團結合作。他也提到，雖與桃園市議長邱奕勝沒深交，但彼此惺惺相惜，外界不必見縫插針。

對於台北市議員徐巧芯稱朱立倫曾在與羅智強的電話中提及「魚死網破」，對此，羅智強不願再多談，他說，在與朱立倫通話後，他也有情緒，有跟朋友訴苦，而且面對到黨內有人放話，有朋友關切，能不說明嗎。

羅智強說，他要感謝朱立倫願意告訴大家，一切向前看，黨的團結最重要，他也不會再去說明過去兩人的對話，過去就過去，未來的目標就是贏。

媒體詢問，何時請辭台北市議員，羅智強說，他確實曾經希望透過辭議員，宣示參選桃園市長的決心，但很多人勸他三思，因此他希望能再給他一些思考時間，有明確結果會對外說明。

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羅智強提到，目前藍營的可能人選，民調都輸給衛福部長陳時中，但桃園他若被提名，最希望的對手就是陳時中；陳時中是可敬對手，對國家有貢獻，但某些作法必須接受檢驗。

此外，羅智強上午接受廣播節目專訪時也說，國民黨比較多守勢選將，但北北桃就他最為攻勢，「守勢沒有不好，但攻守要搭配」。用民調告訴大家，他是不會贏的人選，他可以接受；但如果沒有民調，或提名比他民調不好的人選，不是他能不能接受的問題，他會給予祝福跟尊重，但重點是黨該如何跟大眾說明。（編輯：謝佳珍）1110406