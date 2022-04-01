朱立倫：不擔心羅智強脫黨選桃園 會安排戰將舞台

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨啟動桃園市長提名人選徵詢作業，有意參選的台北市議員羅智強將宣布重大決定；國民黨主席朱立倫今天說，他不擔心羅智強脫黨參選，羅智強是戰將，黨會安排舞台及戰場。

國民黨本週啟動桃園市長提名人選徵詢作業，邀請羅智強、立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲、前立委陳學聖、孫大千等人交換意見；國民黨秘書長黃健庭向中央社記者表示，會持續溝通協調，整合出最具勝選條件的人選。

羅智強今天透過臉書表示，前幾天到祖父的納骨塔前祭拜，他告訴祖父，將宣布的重大決定，他彷彿聽到祖父輕輕地對他說，「努力去做，爺爺以你為榮。」

朱立倫上午與國民黨台南市長參選人謝龍介、國民黨立委許淑華出席智庫舉辦的婦幼民調發表會；有關桃園市長提名人選，朱立倫會後受訪表示，黨內已做過多次民調及地方徵詢，一定會推出最符合桃園市民民意、最強的候選人，相信最後大家都會團結，支持這位最強的候選人。

是否擔心羅智強脫黨參選，朱立倫說，不會擔心，羅智強是優秀黨員，也是戰將，黨內會安排舞台及戰場；是否會協調羅智強去其他縣市，朱立倫說，黨的安排是讓每位戰將都有舞台與發揮空間，就像謝龍介、許淑華也是黨最強的戰將，大家都在發揮戰力，不管在台南或南投，都在為民眾打拚。

何時提名許淑華參選南投縣長，朱立倫說，在南投，全黨一致明確支持許淑華，提名時間與策略會配合候選人規劃。

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此外，因小麥漲價，農委會主委陳吉仲建議大家多吃米食，朱立倫表示，過年要大家不吃蛋，現在要大家不要吃麵要吃炒飯，過一段時間經濟部可能會說，天然氣漲價，要大家不要用電；一個政府如果不能充分供應柴米油鹽醬醋茶等民生必需品，每次遇到問題只是呼籲民眾不要吃，或改吃其他東西，這絕對不是政府該做的事。

朱立倫也說，前段時間的缺蛋，是因為農委會錯誤政策與調度，小麥問題難道是今天才發生，民眾清楚看到一位不負責任的農委會主委，他呼籲陳吉仲把工作做好，不要每天想政治。（編輯：謝佳珍）1110401