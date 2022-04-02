與朱立倫懇談後 羅智強取消宣布重大決定

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）有意參選桃園市長的台北市議員羅智強，昨天預告今天將宣布重大決定，但他今天凌晨又表示將取消，原因是在與國民黨主席朱立倫懇談後，朱立倫要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多一點時間冷靜沉澱。

國民黨啟動桃園市長人選徵詢作業，本週邀請立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲等人了解參選意願並討論選情，國民黨中央同時邀請有意參選的羅智強交換意見，但最終未有共識。

羅智強昨天宣布將在今天發表重大決定，傳聞他準備辭去台北市議員，宣布參選桃園市長。

但羅智強今天凌晨透過臉書表示，原本上午10時要向所有長期支持他的朋友，宣布重大決定的直播，必須取消了。他指出，很多好朋友也猜到原本要宣布的決定是什麼，他連聲明都寫好了；這個決定對他來說，雖然是困難挑戰，但沒有懸念、也義無反顧。

羅智強說，只是晚間，他接到朱立倫的電話，他們懇切談了近3個小時。朱立倫告知他對桃園局勢的看法，要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多一點時間冷靜沉澱。

他強調，自己不是一個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非他所願。

羅智強指出，只是身為國民黨的一份子，他不只是他，還必須尊重黨主席的整體戰略思考，也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害；所以輾轉難眠、思考許久後，還是要向大家說聲對不起。

他表示，在國民黨氣勢低迷的此刻，他不願意再因為個人的事，讓黨承受更多的爭議與責難。這個連假，他將繼續沈澱思考，總是希望，能求得更圓滿的解方。

羅智強強調，對於2022年的選戰，他從沒有「非我不可」的想法，如果他能幫黨的整體選戰加分，他會勇往直前、毫不猶豫； 但如果有比他更適合的人，他也毫不眷戀、全力支持。（編輯：郭無患）1110402