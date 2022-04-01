傳羅智強堅選桃園 洪秀柱：國民黨要先安內

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨桃園市長人選徵詢陷入僵局，現在傳出有意參選的羅智強態度堅定，黨內憂心出現分裂狀況。國民黨前主席洪秀柱今天說，他會再跟羅智強聯絡，不希望看到桃園不團結，國民黨要先安內。

國民黨已啟動桃園市長人選徵詢作業，邀請立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲、前立委孫大千、陳學聖等人交換意見，但尚未決定人選；黨中央也在昨天邀請有意參選的羅智強了解狀況，也未達成共識，羅智強今天則是在臉書上表示，將宣布重大決定，黨內憂心羅智強參選到底的意願，恐讓藍營在桃園出現分裂危機。

洪秀柱今天上午舉行新書發表會，她在受訪時說，當然會擔心桃園國民黨出現分裂的狀況，她日前陪羅智強在高雄行腳，就曾被問到羅智強到哪選適合，她當時表示羅智強到哪都適合，重點是地方上需不需要羅智強。

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洪秀柱指出，現在桃園地方暗潮洶湧，在這種情況下她會再與羅智強聯絡，不希望看到桃園內部有不和諧、不團結的狀況，最後就算羅智強民調第一，但地方上有人在扯後腿，這也不是好事，最後還是便宜了民進黨，所以先安內再攘外很重要。

洪秀柱表示，以羅智強的聰明才智，到哪裡都可以選，但要記得地方上對羅智強的需求程度如何，會決定成功與否。（編輯：蘇志宗）1110401