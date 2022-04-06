羅智強：辭黨副秘書長 續選桃園市長

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（中央社記者林克倫台北6日電）台北市議員羅智強今天凌晨發布4點聲明表示，參加桃園市長提名決定未變，即日起辭去國民黨副秘書長一職，並尊重黨中央最後提名結果；若結果若不是他、也絕對支持，黨中央亦無須考慮他的戰場和去處問題。

羅智強凌晨透過臉書發布4點參選桃園市長聲明強調，首先，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。他指出，之前配合黨的指示2度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，讓所有支持的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。

其次是尊重國民黨中央最後提名結果。羅智強表示，不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重；對他來說，贏回桃園、打好2022年地方選舉，才是最重要的；外界謠傳會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止。

羅智強說，自己跟黨主席朱立倫報告過，如果最後國民黨提名他參選桃園市長，會全力以赴爭取勝選，但最後初選機制提名的人不是他，也絕對支持；而黨中央也無需考慮他的戰場和去處問題，自己會扮演好全力輔選的配角角色。

第三是關於有部分意見認為未與地方溝通就展開行腳，造成反彈一事。羅智強表示，他深自檢討反省，但也想澄清，這段時間桃園許多公職人員、在地人士，都給他很多協助和善意的互動，亦溝通了很多桃園市政的問題和想法。

羅智強說，持續的溝通與磨合是他的責任，也一定會繼續加強這部分。他將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，以示尊重，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名後，不論提名的是不是他自己，都會兌現承諾，繼續完成。

羅智強最後表示，即日起辭去國民黨副秘書長一職。他指出，之前就曾經多次跟黨秘書長與黨主席報告過，為了黨務中立、希望辭去副秘書長一職。「再次謝謝秘書長和主席的厚愛與及慰留」。（編輯：陳政一）1110406