張善政：有我在韓國瑜旁邊 政策不會極端[影]

國民黨副總統參選人張善政（左）18日表示，有一個張善政在韓國瑜（右）旁邊，將來韓國瑜的政策不會極端。圖為韓國瑜、張善政18日上午前往中選會登記參選。中央社記者謝佳璋攝 108年11月18日

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨副總統參選人張善政今天表示，有一個張善政在國民黨總統參選人韓國瑜旁邊，將來韓國瑜的政策不會極端，他會盡他無黨籍的身分，提出的政策，會讓中間選民滿意。

第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，韓國瑜與張善政上午在國民黨立委許淑華以及象徵明年1月11日投票日的111名青年的陪同下，在11時30分前往中選會登記參選。

對於韓國瑜在中間選民的支持上處於落後，張善政下午在接受廣播節目專訪時表示，爭取中間選民的支持，是他盡量能夠去幫忙的部分，他在11日曾說過，會陪著韓國瑜，帶領國家，回到善良政治的本質，他是韓國瑜無黨籍的夥伴。

張善政也向中間選民喊話，他說，中間選民可以期待，「有一個張善政在韓國瑜旁邊，將來韓國瑜的政策不會極端」，不會像現在民進黨這麼極端，他會盡他無黨籍的身分，讓政策可以讓中間選民滿意。

張善政也談到，韓國瑜現在被質疑的部分，包括了落跑市長，以及有多少能耐等，他一開始的確認為韓國瑜選上高雄市長，要把高雄顧好，但他後來想到，國民黨執政的地方政府，是很難被民進黨執政的中央青睞，因此韓國瑜繼續當市長，會事倍功半，累得半死；如果未來能夠執政，他會幫助韓國瑜，對所有的縣市不會大小眼，不分藍綠。

至於在韓國瑜的能耐，張善政則說，韓國瑜不拘小節，很會抓重點，也很親民。有關兩人的分工，他表示，韓國瑜跟他的分工就是「庶民蔣經國、數位孫運璿」，兩人定位不同，他的特色就是探究數位對國家進展中，扮演著什麼樣的角色。

談到也曾擔任過行政院長的民進黨副總統參選人賴清德，張善政說，他非常尊重對手賴清德，在能力上賴清德絕對優於總統蔡英文；若未來辯論時，他會質疑賴清德，在蔡總統旁邊，能有多少發揮空間。（編輯：林孟汝）1081118