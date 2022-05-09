北市議員羅智強遞交書面辭呈 力拚桃園市長選舉

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為投入參選桃園市長，國民黨籍台北市議員羅智強9日向台北市議會遞交書面辭呈，預計11日當天生效；他受訪時說，近日心情離情依依，但相信路是人走出來的，會將台北經驗帶到桃園努力。中央社記者黃麗芸攝 111年5月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）為投入參選桃園市長，國民黨籍台北市議員羅智強今天向台北市議會遞交書面辭呈，預計11日當天生效並正式辭行，他說，近日心情離情依依，但會將台北經驗帶到桃園努力。

羅智強上午到市議會遞交書面辭呈，他稍早接受媒體聯訪時表示，因其他同仁日前給他建議較周全方式，因11日有市議會大會和黨團會議，可於當天辭職並正式生效，同時也能和所有同仁正式辭行，所以自己今天提出辭職書，11日正式辭職、12日起生效，宣告結束任期約3年半的市議員工作。

他說，感謝大安、文山區選民給予他服務機會，並讓接棒人楊植斗通過黨內市議員初選，讓自己可以安心交棒，並努力邁向下一個階段的服務工作、專心奮鬥，未來將全心全意傾聽桃園心聲、為民喉舌，形塑自己對桃園的願景和政見。

媒體詢問如何看近期最新民調顯示，羅智強已逼近同黨立委魯明哲，但同黨立委呂玉玲卻遭排除民調選項，若面對他黨對手民進黨立委鄭運鵬和民眾黨立委賴香伶則超前，卻小輸衛福部長陳時中。

羅智強認為，民調數字都是做為參考，自己走入桃園市的過程中，看到很多支持者的熱情和鼓勵，所以相信路是人走出來的，只要願意耕耘、努力，民眾會給予相對應的支持和肯定。

他說，民進黨在桃園不論提名任何對手都很強，國民黨不論誰參選都不能掉以輕心，另賴香伶過去的服務成績也得到肯定，是強勁對手，現在距離選舉仍有半年多，目前任何民調數字都言之過早，參考就好。

提到如何整合桃園地方，羅智強表示，自己這段時間公開行腳桃園和私下拜會，就是要努力讓自己成為桃園市長的最好選項，互動過程中也感受到大家對他的許多想法和了解，但「溝通」非一蹴可幾，和人交陪也非一步可到位，會反覆用誠懇態度說出自己聲音。

「請辭台北市議員參選桃園市長，對自己來說就是決心的展現」，羅智強說，也是很多地方朋友希望他有更多時間耕耘桃園，自己才起心動念、全力以赴。

羅智強談到，自己是個性衝鋒的牡羊座，做什麼就像什麼，要參選桃園市長就要心無旁騖、全力去做，請辭、買房和遷戶籍都是必然行動，對於外界的流言蜚語，自己就是平常心看待，關鍵在於做什麼要像什麼，外界評斷會化成選票表達，政治人物則要接受選民的選擇，無論正反意見都要感謝。

對於在桃園買房一事，是否有接到黨主席朱立倫來電？羅智強表示，自己說過，和黨中央的溝通方式或管道，不會特別對外說，這是對黨中央的尊重，也希望外界給予朱立倫和黨中央多一點決定空間。

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羅智強最後說到，自己在台北市議會服務3年半左右，這段時間有很多感動，也是自己從政以來相當揮灑的一段期間，盼透過這段期間的市政經驗，將來成為到桃園服務的累積。

他微笑說，這幾天心情是離情依依，有點不捨在議會和大家的情分及奮鬥路程，但每個人生段落都有新的任務和角色，相信在桃園的奮鬥過程，是從台北經驗帶過去，可以繼續往未來開展，展開人生新篇章。（編輯：李亨山）1110509