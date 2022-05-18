朱立倫力勸張善政選桃園 韓國瑜扮推手

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國民黨中常會18日下午鼓掌通過徵召前行政院長張善政（右2）參選桃園市長。黨主席朱立倫（左）表示，張善政的資歷是國民黨需要的，也一定是桃園最好的市長。中央社記者謝佳璋攝 111年5月18日

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨今天徵召2020總統候選人韓國瑜副手、前行政院長張善政參選桃園市長，據了解，張善政一直都是黨中央屬意的人選之一，由黨主席朱立倫主導，但過程中也曾詢問過韓國瑜的想法。

國民黨備戰年底縣市長選舉，今天下午召開中常會進行第6梯次提名作業，通過提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任，同時也徵召過去韓國瑜參選總統時的副手張善政，參選桃園市長。

由於國民黨立委呂玉玲、前台北市議員羅智強等人先前已表態參選桃園市長，立委萬美玲、魯明哲也是黨內點名的人選，今天突然爆出黑馬張善政，讓不少人意外，但黨內人士透露，張善政一直都是黨中央考慮的人選之一，早在3月開始進入人選討論時，就曾被提及，只是當時張善政意願不高。最終就在朱立倫多次力勸下，張善政點頭答應，決定出征桃園。

黨內人士說，黨中央並沒有一開始就鎖定人選，幾位桃園的黨籍立委都是選項，最後會決定張善政，是因為希望能拉高候選人的層級，以張善政的資歷與經歷，增加勝選機率。

由於張善政是韓國瑜選總統時的副手，韓國瑜在此事扮演的角色格外引起關注。據了解，朱立倫、韓國瑜4月初曾會面，當時朱立倫就有向韓國瑜提及張善政，韓則給予正面的回應。也因此，韓國瑜了解黨中央有將張善政納入桃園市長考慮的人選，但整個決定過程，黨中央保密到家，不少黨內要角，都是到昨晚才收到相關訊息。

藍營地方人士說，桃園偏向藍營的選區，包括龜山、八德、中壢，也有都會型跟綠營根基深厚的桃園區、新屋、觀音。地方解讀張善政出線為「朱馬韓聯手」，涵蓋深藍、淺藍、中間選民、新選民的調性，也代表國民黨走中間路線希望擴大票源。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，張善政是前總統馬英九任內最後一任行政院長，任內對於台南大地震救災、政權交接工作都做得很好，政績有目共睹，對國民黨徵召張善政參選桃園市長表達祝福。

國民黨過去曾表示要等到民進黨掀牌，才會決定桃園市長人選，如今為何先行掀牌，國民黨秘書長黃健庭今天受訪時表示，原本的確是要等到民進黨出牌，國民黨再做決定，不過選情瞬息萬變，這段時間地方出現比較焦慮的狀況，希望黨中央趕快做決定。

黃健庭指出，當確認張善政有意願時，便認為國民黨提出這人選，不管最後民進黨要出什麼牌，論格局、歷練、治理能力，張善政都能勝過，所以今天通過徵召搶得先機，爭取到更多經營整合地方的力量。

黃健庭指出，他也是這幾天才從朱立倫那接到張善政是可能的人選，必須經由選策會討論；被問到張善政是否有經過民調檢驗、是否做過內部民調了解狀況，黃健庭說，張善政在過去就已經是民調最高、最受肯定的行政院長，同時也備受科技界、教育界肯定，張善政才剛決定投入選戰，相信很快就會展現出民意支持度。（編輯：謝佳珍）1110518