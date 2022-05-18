徵召張善政選桃園 韓國瑜盼黨中央顧及黨員感受

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，前高雄市長韓國瑜今晚表示，除對黨中央的提名作業抱持尊重外，也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨員的感受。

國民黨備戰年底縣市長選舉，今天下午召開中常會進行第6梯次提名作業，通過提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴角逐連任，同時也徵召韓國瑜參選總統時的副手張善政，參選桃園市長。

對於徵召張善政，已表態參選桃園市長的國民黨立委呂玉玲說，黨主席朱立倫從未與她討論，今天用這種突襲的方式宣布，令人震驚與不解，她不能接受。積極爭取參選桃園市長的前台北市議員羅智強在臉書表達驚訝、錯愕，五味雜陳的心情。

據了解，張善政一直都是黨中央屬意的人選之一，朱立倫4月初與韓國瑜會面時，曾向韓國瑜提及張善政，韓國瑜給予正面的回應。

韓國瑜晚間透過臉書表示，張善政在2020年總統大選，國民黨處於沒有銀彈、沒有糧倉、選情最艱困之際，義無反顧地願意擔任他的副總統候選人，讓他一直心存感激。張善政是個充滿熱忱、重情義、且在科技與工程領域發光發熱的專業人才。

韓國瑜指出，昨天在電話中得知張善政被徵召參選桃園市長，且也決定接受徵召、參與這場選戰，令他相當敬佩。

韓國瑜說，很高興看到在今年選情如此艱困之時，國民黨仍有許多優秀的青年人才紛紛表態願意投入選戰，他現在沒有公職，身為黨內的一份子，除對黨中央的提名作業抱持尊重外，同時也希望黨中央在提名的過程中能夠充分溝通、協調，顧及黨員的感受及權益。

韓國瑜指出，唯有如此，才能讓國民黨真正齊心團結、將爭取人民福祉視為共同最大目標，這是他最衷心的期盼。（編輯：謝佳珍）1110518