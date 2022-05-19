消防署：全國消防員已投保防疫險 未有拒賠情況

（中央社記者王承中台北19日電）消防署長蕭煥章今天表示，全國消防員皆完成防疫險的投保，由於公費投保由單一公司得標，沒有拒保情況，也沒有遇到拒絕理賠的狀況，只要染疫或居家隔離，保險公司都有賠償。

防疫保險重複投保近日引起熱議。行政院長蘇貞昌昨天表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。

立法院內政委員會今天審查「消防法部分條文修正草案」等案，邀請內政部常務次長邱昌嶽、內政部消防署長蕭煥章列席報告，並備質詢。

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由於疫情嚴峻，消防救護出勤有染疫風險，蕭煥章在備詢時表示，已幫全國的消防員投保防疫險，目前公費投保防疫險沒有遇到拒絕理賠的狀況，只要染疫或是居家隔離，保險公司都有賠償，而公費投保是單一公司得標，也沒有拒絕投保的情況。

民進黨立委張宏陸指出，若有消防弟兄在第一線重複感染，保險有無重複賠償？蕭煥章指出，現在沒有消防員回報有重複感染的狀況，而當前消防員第三劑疫苗施打率達到99.7%，目前染疫的情況都屬輕症。目前是以一次來處理，後續若有發現問題，再來研究如何處理。（編輯：黃國倫）1110519