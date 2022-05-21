民進黨：34國聲援台灣 出席WHA勿自我矮化

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北21日電）前總統馬英九今天指出，他任內年年參加WHA，呼籲蔡總統要恢復兩岸協商、建立互信；民進黨晚間表示，全球有34國共1504位國會議員致函WHO，強力聲援台灣出席WHA，馬前總統以受到中共幫助參加WHA為榮，徹底自我矮化。

世界衛生大會（WHA）明天將在瑞士日內瓦召開，台灣至今尚未收到出席會議的邀請函。前總統馬英九今天透過臉書表示，從過去20年經驗看，只靠國際友人幫助是不夠的，兩岸一定要直接協商；他呼籲，為人民健康、國家利益與亞太和平，蔡總統一定要恢復兩岸協商，重建兩岸互信，如此才是根本之道。

馬英九指出，他任內能夠年年出席WHA的原因很簡單，就是兩岸有互信。2008年5月他擔任總統後，支持「一中各表的九二共識」，確立「不統、不獨、不武」的兩岸政策，採取「和陸、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略。

馬英九說，往後8年，台灣年年收到WHO邀請，甚至在2016年5月蔡總統上任後，還能參加最後一次，因為邀請函的收信人、還是他派任的衛生署長。

對此，民進黨晚間發布新聞稿表示，台灣完整參與世界衛生組織（WHO），是基於全球公衛及防疫體系不容有漏洞及破口，台灣的防疫經驗亦有助於貢獻國際醫衛及全球防疫合作，完全符合全人類衛生的共同利益，也是舉世認同的合理訴求。

民進黨表示，不僅美國政府強烈主張世界衛生組織以觀察員身分邀請台灣參與，包含歐洲議會在內共有34國、1504位國會議員，也致函世界衛生組織強力聲援台灣出席WHA。

民進黨指出，當世界諸多國家紛紛為台灣發聲、幫助台灣參與世界衛生大會，台灣卻出了一個前總統不顧公平正義與國家尊嚴，自以為驕傲地以受到中共幫助才能參加WHA為榮。

在全球疫情嚴峻的當下，民進黨表示，馬前總統至今仍然持續配合中共的兩岸論述主旋律，倡議毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，在全球民主國家聲援台灣參加WHA之際，馬前總統此舉是徹底自我矮化並徒留國際笑柄。（編輯：林克倫）1110521