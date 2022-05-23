叩關世衛再受挫 李麗芬抗議中國政治手段阻撓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第75屆世界衛生大會（WHA）開議，在二對二辯論後決定駁回邀請台灣參與的提案。台灣世衛行動團團長、衛福部政務次長李麗芬隨後在接受媒體訪問時嚴正抗議，表示中國還是用政治手段來阻撓、打壓台灣參與世界衛生大會。中央社記者曾婷瑄日內瓦攝 111年5月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄日內瓦23日專電）世衛大會今年再度駁回由13國提出的邀請台灣參與議案。人在日內瓦的衛福部政務次長李麗芬抗議中國透過政治手段阻撓、打壓，表示排除台灣已違背世衛精神，但強調不會放棄。

第75屆世界衛生大會（WHA）今早開議，隨即處理「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議程補充項目的審議案，並進行史瓦帝尼、吐瓦魯對上中國、巴基斯坦的二對二辯論，最終決定駁回邀請台灣參與的提案。

台灣世衛行動團團長李麗芬隨後在接受媒體訪問時表達嚴正抗議，她說，中國還是用政治手段來阻撓、打壓台灣參與世界衛生大會。

對於世衛不接受台灣以觀察員身分參與世衛大會的決議，李麗芬表示「感到非常遺憾和不滿。因為這樣的決定和世界衛生組織（WHO）這兩年多一直強調疾呼世界各國應該合作防疫的政策有所違背，也不符合世衛『不遺漏任何一個人』的平等健康權核心價值」。

她也感謝這次友邦在總務委員會及大會當中幫台灣執言、辯論，也為台灣必須參與WHO和WHA提出了很多主張，「這不僅是防疫的成果，也是衛福部長期秉持用專業務實、貢獻的態度，積極參與WHO」。

友邦史瓦帝尼代表在辯論時反駁中方代表，指出聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案只提及中國代表問題，「既沒有授權中國在聯合國體系中代表台灣，也沒有表明台灣是中國的一部分」。

對此，李麗芬重申，「這兩個決議都沒有表示一個中國，只是在解決中國在世界衛生組織及聯合國參與的地位，從未明確說是一個中國政策。這次友邦幫我們很清楚地說明這兩個決議，我們也希望讓更多的國家知道。我們希望同樣也是有權利，可以參與世界衛生組織」。

李麗芬指出，這次共有70多個國家、3000多位國會議員、專業人士在會前幫台灣發言，「理念相近國及友邦接下來如果有機會的話，我相信他們也會幫台灣發聲，讓台灣人民健康權被世界重視」。

台灣世衛行動團這次也積極安排跟理念相近國家與友邦進行雙邊對談和專業論壇。李麗芬證實22日晚間與立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）進行場邊晤談，「雙邊對談氣氛非常好，也看到未來兩國有很多合作機會，包括醫療人員訓練以及高齡社會的長照體系」。

至於接下來是否還有其他雙邊會談，李麗芬僅說都在進行中，希望利用台灣的醫療軟實力優勢，把握機會跟更多國家合作。

儘管今年叩關世衛大會再度受挫，但李麗芬強調，「為了捍衛台灣2300萬同胞的健康權，將繼續努力，雖然有困難、有難度，但是我們不會放棄」。（編輯：周永捷）1110523