監察院：監委多因公請假 非無故缺席彈劾審查會

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（中央社記者陳俊華台北23日電）媒體報導，監委嚴重缺席彈劾審查會，遭疑效率不彰。監察院今天說，監委未出席彈劾案審查會多因公請假，並非無故缺席，若直接以監委參與審查會次數，就認定工作效率不彰，容有誤解。

中國時報今天報導，傳有監委嚴重缺席核心職權行使的彈劾審查會，據統計，有監委不僅嚴重缺席彈劾審查會，糾彈案提案數與參與審查數只有個位數，國民黨立委陳以信更點名4名監委工作效率不彰。

監察院晚間透過新聞稿表示，依據憲法及憲法增修條文規定，監察院具彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案。監委職權行使具多樣性，除這些職權外，還包括調查案件約詢、履勘、諮詢、座談，中央及地方機關巡察，或人權工作、國際事務工作等事項。

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監察院指出，彈劾案審查會是由院長、副院長以外的監委，依輪序通知9到13位監委參加，並非全體委員都須參與；依監察法施行細則規定，彈劾案審查會是在開會前5日通知監委，時間緊迫；如有監委請假，就由排序在後的監委遞補，未曾影響彈劾審查會進行。

監察院表示，因監委積極行使各項職權，相關公務行程早已排定，涉及其他機關及人員，不便改期，導致無法出席彈劾案審查會，實屬常情；監委未出席彈劾案審查會，多因公請假，並非無故缺席，如果直接以監委參與審查會次數，就認定工作效率不彰，容有誤解，應予釐清。（編輯：林克倫）1110523