協助烏克蘭人度難關 台美人踴躍捐款

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為協助烏克蘭人民，在美國的台灣人社團發起捐款並於美東時間23日在駐美代表蕭美琴（中）見證下，將款項轉交國際關懷協會。左為國際關懷協會首席運營官史蒂爾，右為全美台灣同鄉會會長陳桂鈴。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年5月24日

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）為協助國土遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭人民，在美國的台灣人社團發起捐款。今天在駐美代表蕭美琴見證下，將這筆13萬1100美元捐款轉交國際關懷協會，希望為烏克蘭人民盡一份心力。

台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子表示，對於在美國台灣人踴躍捐款給烏克蘭民眾感到驕傲，他們深受俄羅斯非法入侵帶來的苦難，台美人與烏克蘭民眾站在一起。

國際關懷協會（Care International）首席運營官史蒂爾（Gloria D. Steele）代表國際關懷協會接受這筆捐款。對於台美人的踴躍捐贈她致上最深的感謝之意。

史蒂爾表示，明天是俄羅斯入侵烏克蘭滿3個月的日子。根據聯合國估計，約2400萬烏克蘭人需要救助，超過烏克蘭總人口的一半。國際關懷協會致力於協助烏克蘭民眾，但若是沒有像是台美人社團這樣的慷慨捐款，他們的工作不可能實現。

蕭美琴在致詞時指出，沒有人希望見到戰爭，對於烏克蘭人所蒙受的悲痛，長期生活在軍事威脅下的台灣人更能感同身受。她也感謝台美人對烏克蘭人適時伸出援手，協助他們度過難關。

這次的募款活動由全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會、台灣獨立建國聯盟美國本部、北美洲台灣人教授協會、北美洲台灣婦女會與全美台灣人權會共同發起。（編輯：林憬屏）1110524

為協助國土遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭人民，在美國的台灣人社團發起捐款並在美東時間23日在駐美代表蕭美琴（前排左7）見證下，將這筆13萬1100美元的捐款轉交國際關懷協會。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年5月24日