跟騷法6/1施行 內政部：相關執法措施已就緒

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（中央社記者賴于榛台北25日電）跟蹤騷擾防制法將於6月1日正式施行。內政部表示，透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒。

立法院去年11月三讀通過跟蹤騷擾防制法，經總統蔡英文於同年12月1日簽署後，預計今年6月1日正式施行。

跟騷法明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括盯哨、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。

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內政部預計明天於行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」。內政部表示，跟騷法將上路，內政部透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒。

內政部說，也已蒐集相關實務案例，讓第一線執法人員熟悉操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手，而除對內教育訓練外，對外也向民眾宣導，讓民眾接收正確法律認知，並減少誤觸法網的可能。（編輯：黃國倫）1110525