獲提名後送醫院物資 蔣萬安：有信心帶市民挺過疫情

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天到台北市立聯合醫院，捐贈募集來的愛心醫療物資，蔣萬安說，防疫工作是場團體戰，面對病毒的威脅，大家會同心守護醫護夥伴，一起成為「防疫台北隊」。他說，非常有信心在年底，帶領台北市民挺過疫情。

在獲得國民黨提名參選台北市長後，蔣萬安的首場活動，是今天上午率領國民黨籍台北市議員陳炳甫，以及國民黨籍台北市議員參選人柳采葳、高世俊，到台北市立聯合醫院中興院區，捐贈N95口罩1萬6000片、防護衣2000件，以及酒精240桶，用行動力挺醫護人員。

蔣萬安在致詞時表示，防疫的工作是不分彼此的團體戰，面對病毒的威脅，大家會全心守護醫護夥伴，一起成為防疫台北隊；他也會要求衛福部，疫情期間醫療院所配合防疫政策，開立專責病房，對於醫療院所的營運補貼，今年一定要繼續辦理，與醫療院所共同度過疫情難關。

蔣萬安說，最近網路上流傳一張照片，是醫院門口張貼「請不要對醫護人員咆哮」的標語，看了除了心酸，更是憂慮。他身為染疫康復者，深深了解市民朋友在疫情下會焦慮、著急，這都很正常，但所有的醫護，都是冒著被傳染的風險、在強大的工作壓力下，執行最辛苦的醫療工作，「請給醫護多點耐心，讓我們相互體諒，相互理解，把那張標語撕下來」。

蔣萬安在受訪時則說，現階段疫情還是非常嚴峻，他非常關心基層民眾的心聲，特別在疫情當下，幫民眾解決問題；最近基層反映政府的防疫作為不令人滿意，受到疫情的衝擊與影響，也讓百業蕭條，政府應趕快提出振興紓困方案。他除了持續關心、監督政府的防疫工作，也會幫基層民生產業的紓困振興規劃，提出建議。

談到前民進黨主席卓榮泰在臉書指出，包括前市長馬英九、郝龍斌、國民黨副主席連勝文、蔣萬安，都是威權時代血統純正的黨國高官後代，質疑為何這麼多年，台北選市長只能是這些人，對此，蔣萬安僅說，現在是民主化時代，他參選2次立委，也是透過民眾一票票選出的，不清楚卓榮泰為什麼會有這樣的想法。

如何在這次年底縣市長選戰中，成為北台灣的領頭羊，蔣萬安表示，他非常有信心在年底，帶領台北市民挺過疫情，開創新局，他會用創新思維、科技手段、永續精神來執行他的施政願景，他會提出非常多讓市民有感、真正解決問題的政見。（編輯：蘇龍麒）1110526