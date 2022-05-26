民團：處女膜正名社會有共識 盼政府積極處理

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（中央社記者王揚宇台北26日電）台灣女人連線今天表示，3月曾開記者會，呼籲政府改正處女膜的名稱，根據2個月的調查，有近9成民眾贊成重新命名處女膜，贊成者中有近4成民眾認為應正名為陰道冠等，希望政府積極處理。

台灣女人連線等民間團體與民進黨立委林淑芬3月30日召開記者會表示，身體部位的命名不應該連結道德或價值，處女膜及惡露既名不符實，又有歧視的意涵，傷害全體女性，政府應研議適當名稱取代。此外，他們也將進行處女膜正名的徵名及連署行動。

台灣女人連線與林淑芬今天再度召開記者會，公布這2個月期間，所做的網路徵名行動結果，包括88.93%的民眾贊成重新命名處女膜；贊成重新命名者中的38.9%，認為應正名為陰道冠，27%認為應改為陰道膜或陰道前膜。

在連署支持處女膜應正名部分，台灣女人連線指出，有勵馨社會福利事業基金會、婦女新知基金會等41個民間團體響應。

台灣女人連線表示，27日將與婦團代表及林淑芬，於第25屆528台灣婦女健康行動會議結束後，拜會衛生福利部，並提交行動宣言，提供民眾對於合適名稱的社會共識及連署書，要求政府積極回應與處理。（編輯：蘇龍麒）1110526