布林肯演說 外交部：台美密集溝通但事前不便透露

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）美國國務卿布林肯將於美東時間26日發表美國對中國戰略演說。外交部表示，美方過去幾週已就此案與台灣密集溝通，但基於台美互信與交往默契，外交部不便透露相關內容。

美國國務院24日宣布，布林肯（Antony Blinken）定26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。

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外交部副發言人崔靜麟今天在外交部例行記者會上，被問到美方是否已在事前告知台灣相關內容時表示，布林肯原本規劃在5月初發表對中政策演說，因為確診武漢肺炎延期到26日；台美溝通管道順暢，美方過去數週以來已對此案與台灣密集溝通，但基於互信與交往默契，外交部不便透露相關內容。

美國政治新聞媒體Politico日前報導指出，布林肯26日的演說將向政府部會、外國政府與中國共產黨闡明，拜登政府聚焦中國的政策與管控行動符合一致性的藍圖，具有明確具體對外政策目標。拜登政府的挑戰在於確保這個戰略能獲得接受，並將取決於建立與強化在亞洲與其他地區的聯盟與夥伴關係。（編輯：郭無患）1110526