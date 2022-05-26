質詢國軍支援防疫起爭執 李貴敏邱國正拍桌互嗆

（中央社記者游凱翔台北26日電）國民黨立委李貴敏今天關切國軍支援防疫是否為無償工作時，與國防部長邱國正爆發爭執，雙方更拍桌互嗆，場面火爆。邱國正強調，他是軍人但沒把立委當軍人看，也請法律人出身的李貴敏，勿把他當被告看待。

國防部、國家中山科學研究院上午以「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告」及「中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢，國防部長邱國正、中科院長張忠誠等人列席。

國民黨立委李貴敏質詢關切，疫情延燒，是否可能暫停或縮小教育召集規模。邱國正回應，沒有要暫停或縮小規模，梯次也未變，但會做調整，只要染疫就可以申請免召。

李貴敏追問，邱國正上次與民進黨立委何志偉發生拍桌衝突，事後受召人員遭丟包的情形有無改正。邱國正指出，他不記得有跟哪一名立委衝突，「過了就過了」，對於召員的後續處理作為一直都有在改進。

李貴敏指出，他對國軍協助防疫不反對，但民間質疑國軍是否已成為廉價勞工，她以最便宜的金額試算，國軍協助防疫每月成本約新台幣9億元，但廠商是否有把相關成本給國軍。邱國正回應，他並沒有思考錢的問題，此時邱國正正敘述「因為全民防疫、全民防衛」時遭李貴敏打斷，李貴敏強調，她要談的就是錢的問題。

李貴敏指出，她並非邱國正的屬下，而是替老百姓質詢。邱國正回應，他不了解李貴敏的言論，全民防疫工作也是國軍工作的範疇，國軍派人出去就當作訓練，但沒有談到錢的問題。李貴敏批評邱國正搞不清楚狀況，因此她才幫國防部試算，邱國正聞言後回應，他沒算過，當然搞不清楚。

李貴敏指出，邱國正若搞不清楚就應該聽她的試算，邱國正指出，「我已經在聽了」，李貴敏緊接指出，「邱部長真的很奇怪，都要跟每個來質詢的立委吵架」，邱國正則糾正李貴敏的說法已失當，李貴敏則回應，邱國正若管好自己的行為就不會失當，此時身兼召委的民進黨立委羅致政則起身打圓場。

李貴敏質疑邱國正的態度，並詢問為何談到錢就這麼敏感。邱國正認為，他沒有什麼態度，他雖然是軍人但不會把每個人當軍人看，而李貴敏是法律人出身，請她也不要把每個人當成在庭上的被告、原告來看。

李貴敏反批，她在立法院並非因為她具司法人員身分，而是憲法賦予的立委質詢權，官員也有備詢的義務。邱國正說，他也沒有把立法院當國軍、把立委當部署。

李貴敏再次批評邱國正的防衛心不用這麼高，「你無聊耶」；邱國正回應，「為什麼叫無聊？委員你才無聊」；李貴敏隨後憤怒拍桌表示，她問的是涉及全民的事情；邱國正也不甘示弱拍桌反擊，「委員你拍什麼桌子」，雙方更互指「莫名其妙」，場面相當火爆。（編輯：蘇志宗）1110526