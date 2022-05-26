台灣潛水選手宏國比賽爭正名 外交部譴責中國打壓

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）自由潛水選手黃明峻在友邦宏都拉斯參賽時遭中國打壓改國名，他以棄賽力爭後，成功以「台灣」名義出賽。外交部今天批評中國打壓，並強調對此事全程掌握發展，與相關成員保持聯絡，提供必要協助。

外交部今天發布新聞稿指出，「台灣自由潛水發展協會」5月參加「宏都拉斯加勒比海盃」比賽，因不滿參賽名稱由原「台灣（Taiwan）」遭改為「中華台北，台灣（Chinese Taipei, Taiwan）」，曾向主辦單位表示將棄賽以示抗議。

外交部表示，外交部在第一時間均掌握相關發展，並與台灣自由潛水發展協會成員保持聯絡，提供必要協助；經參賽選手黃明峻、連林嵐等人努力不懈，堅定維護國家尊嚴，最終成功爭取以「台灣」選手身分出賽，並在競賽中取得佳績。對此結果，外交部深感欣慰並誠摯祝賀，台灣選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

外交部表示，對於「國際自由潛水發展協會」（AIDA）配合中國立場，片面更改台灣選手參賽國名，相關自我政治審查的行為已損及台灣國家尊嚴及台灣選手平等參賽的權益，外交部無法接受並表達嚴正不滿。

外交部指出，去年9月在賽普勒斯舉行的「自由潛水世界錦標賽」因我方國旗遭撤，獲得多個國家選手自願撤旗聲援台灣。對於AIDA因顧及中國立場，未能堅持過去曾使用的「台灣」名稱，外交部表示遺憾。

外交部鄭重呼籲AIDA應正視大多數會員國的意見，秉持運動專業良知及正義，避免國際自由潛水社群受到中國不當政治力的干擾。外交部將持續協助台灣自由潛水協會，捍衛參賽平等權益及國家尊嚴。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，台灣從未隸屬中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀事實。中國政府持續在國際場域、體育賽事打壓及矮化台灣選手及台灣地位，除徒增台灣人民的反感，更惡化中國負面國際形象；也讓國際社會更深體會中國共產黨極權政府的惡劣本質。

黃明峻今天凌晨透過個人臉書描述事情始末，他表示，自己前往參與5月17日到24日在台灣友邦宏都拉斯的比賽，17日晚間近10時，主辦單位公布出賽單，上面他的國籍寫是台灣，裁判在將近12時忽然另公布一張賽程表，裡面唯一變更就是他的國籍被改為「中華台北，台灣」。

黃明峻表示，他立刻在比賽群組表達他的國籍是台灣，並宣布他與另一位台灣選手連林嵐隔天將以退賽抗議。主辦單位與裁判向他們表示，他們的國籍欄若寫台灣，成績就無法進入排名，若國籍欄留白還有機會進排名，他和連林嵐都決定要用台灣名稱，AIDA排名不重要。

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黃明峻表示，後來連林嵐很聰明，要求主裁判寫下字據，因為台灣人選擇用台灣國籍參加AIDA比賽，所以受到懲罰，不得排名在AIDA官網上。主裁判拒絕，表示他只負責認證選手成績和上傳成績，公布賽程表是主辦單位的事，因此經過據理力爭，他們最後又可以使用台灣名稱參賽了。

黃明峻指出，外國選手朋友跟工作人員看到他們能繼續參賽，都非常開心，下潛的時候，大家都喊著「台灣! 台灣! 台灣!」後來他獲得一個國家紀錄跟男子CNF（恆重無蹼下潛）第2名，連林嵐則不負眾望奪得3個台灣國家紀錄。（編輯：謝佳珍）1110526