參選起手式？林佳龍拋首都12大願景政策計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）無任所大使林佳龍今天提出首都願景的未來想像，拋出12大政策計畫，預計1個月內陸續提出。他強調，台北城市治理，須導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，克服挑戰帶領台灣邁向世界。

有意參選台北市長的林佳龍今天在臉書公布「首都願景的未來想像－關於首都的12門課」，此舉也被外界解讀為參選起手式。

他表示，今年是台灣智庫20週年，台灣智庫推出挑戰2032國家願景的一系列計畫，其中一項就是台灣城市區域治理藍圖。首先，針對首都台北，近幾個月來與學者專家有非常多的討論，腦力激盪的過程，對於城市未來充滿許多想像，而如何在現有的基礎上擘劃未來城市，是所有首長的功課。

林佳龍說，台北市是龍頭城市，是帶動台灣國家發展的引擎，也是連結台灣與世界的國家門面，在亞洲，跟東京、首爾、新加坡、曼谷等城市，相互競爭，也相互學習。台北如何從A到A+，如何從Taipei到Taipei Plus，在這座城市生活與工作的朋友，都有動力，要讓這座城市更好。

「想像台北市的未來，要先跳脫現有的行政區域思維，凌雲北台灣，才能有全新大格局的思考。」林佳龍說，作為北北基桃首都圈的核心城市，台北市像是連結大小齒輪的承軸，也是驅動台灣整體前行的關鍵力量。

因此，他表示，台北城市治理，必須超脫本位主義，導入「跨域治理」與「數位治理」的理念，從首都圈治理的角度出發，引領台灣克服挑戰，帶領台灣邁向世界。

林佳龍說，這一年來，他所共同創立與參與的台灣智庫，著眼於台灣未來的發展，開始整理2032國家願景計畫外，與此同時，「都市與區域治理中心」隨之誕生，組成研究團隊並召集學者專家，聚焦於首都圈發展策略的研擬與討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說明，由首都圈發展的角度出發，從印太戰略談到世界公民、從區域治理談到北台灣捷運網、從大巨蛋第一場演唱會談到凱達格蘭首都廣場、從租得起的社會住宅談到都市空間規劃與都市更新到從世代正義談到結婚及生育補助等，透過一次又一次的議題討論，試圖定位首都台北未來的發展策略。

林佳龍表示，聚焦的12大政策願景計畫，將在接下來一個月陸續推出，期盼能和關心首都圈的未來、生活在首都圈的市民共同討論。12大願景包括國土規劃、交通路網、空間正義、數位治理、韌性防災、流域文化、疫後經濟、人才創新、亮點觀光、生養照護、文化復興、世界共好。（編輯：黃國倫）1110527