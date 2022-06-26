更多編輯台推薦新聞：
影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己
國際

飄洋過海落腳法國 LGBT難民受助助人做自己

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
社會住宅
首頁 / 政治

北市8年蓋2萬戶社會住宅 柯文哲坦承政策跳票

2022/6/26 18:43（6/26 19:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣民眾黨政策智庫26日舉行「居住正義的現實與實現論壇」，身兼民眾黨主席的柯文哲出席，並進行專題演講。（民眾黨提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月26日
台灣民眾黨政策智庫26日舉行「居住正義的現實與實現論壇」，身兼民眾黨主席的柯文哲出席，並進行專題演講。（民眾黨提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）台北市長柯文哲今天說，當初競選時他喊出8年要蓋5萬戶社宅，但他要誠實報告，任內真的有做完的只有2萬戶；蓋社宅過程中最困難的是溝通。

台灣民眾黨政策智庫今天舉行「居住正義的現實與實現論壇」。身兼民眾黨主席的柯文哲下午進行專題演講時表示，要蓋「可負擔」的社會住宅，不只是民眾可負擔，政府也要可負擔，在設計階段就要把後面物業管理帶進來，營運也要有邏輯，同時要保障弱勢居住權益。

柯文哲說，稅制也應該要合理，「空屋稅、囤房稅、多屋稅不做，所有住宅不會成功」，因為所有錢都流向房產，炒房地產比投資產業獲益更高。

柯文哲表示，當年他要參選台北市長時喊出「8年5萬戶」，喊得很大聲，但他要誠實報告，任內真的有做完的只有2萬戶，有很多是都市更新分回的，北市府自己蓋的差不多1萬2000戶而已。

柯文哲指出，如果有1萬戶同時開工，要編預算、招標、發包、監工、撥款、驗收等，甚至還有建商蓋到一半倒閉的，這會造成工務局很大壓力；後來他下令北市府維持1萬戶開工就好，絕對不要幻想一天改變這個國家。

柯文哲說，他的8年5萬戶跳票，那總統蔡英文的8年20萬戶「鐵定跳票」，政治就是不要打高空，要按部就班、扎實地往前進。蓋社會住宅過程中，溝通是最困難的，長期以來一直沒把「溝通」當作成本，北市府已經把開說明會所需編入預算。

柯文哲表示，台北市注重城市美學，社宅都蓋得很漂亮，且用最有利標而非價格標，避免偷工減料；同時也要符合社區需要，並融入智慧電表、智慧水表等，帶動台灣建築產業發展。

另外，會前媒體詢問，有學者說中共想拿下金門後辦公投，再宣稱金門自願回歸祖國。柯文哲表示，常識上來講，中共要對台灣動武，一定是直攻本島的斬首戰術，國防軍事有它的專業性，不要隨便講，能避免戰爭最好。（編輯：蘇志宗）1110626

延伸閱讀
北市調整社宅租金公式 議員批讓過去承租戶多繳費擴大租金補貼 內政部：房客申請不需取得房東同意高雄眷村以住代護租金低於社宅 吸引青創新創申請參選起手式？林佳龍拋首都12大願景政策計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
改善租屋黑市 時力聯手民團盼修法課徵囤房稅