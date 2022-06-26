北市8年蓋2萬戶社會住宅 柯文哲坦承政策跳票

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（中央社記者陳俊華台北26日電）台北市長柯文哲今天說，當初競選時他喊出8年要蓋5萬戶社宅，但他要誠實報告，任內真的有做完的只有2萬戶；蓋社宅過程中最困難的是溝通。

台灣民眾黨政策智庫今天舉行「居住正義的現實與實現論壇」。身兼民眾黨主席的柯文哲下午進行專題演講時表示，要蓋「可負擔」的社會住宅，不只是民眾可負擔，政府也要可負擔，在設計階段就要把後面物業管理帶進來，營運也要有邏輯，同時要保障弱勢居住權益。

柯文哲說，稅制也應該要合理，「空屋稅、囤房稅、多屋稅不做，所有住宅不會成功」，因為所有錢都流向房產，炒房地產比投資產業獲益更高。

柯文哲表示，當年他要參選台北市長時喊出「8年5萬戶」，喊得很大聲，但他要誠實報告，任內真的有做完的只有2萬戶，有很多是都市更新分回的，北市府自己蓋的差不多1萬2000戶而已。

柯文哲指出，如果有1萬戶同時開工，要編預算、招標、發包、監工、撥款、驗收等，甚至還有建商蓋到一半倒閉的，這會造成工務局很大壓力；後來他下令北市府維持1萬戶開工就好，絕對不要幻想一天改變這個國家。

柯文哲說，他的8年5萬戶跳票，那總統蔡英文的8年20萬戶「鐵定跳票」，政治就是不要打高空，要按部就班、扎實地往前進。蓋社會住宅過程中，溝通是最困難的，長期以來一直沒把「溝通」當作成本，北市府已經把開說明會所需編入預算。

柯文哲表示，台北市注重城市美學，社宅都蓋得很漂亮，且用最有利標而非價格標，避免偷工減料；同時也要符合社區需要，並融入智慧電表、智慧水表等，帶動台灣建築產業發展。

另外，會前媒體詢問，有學者說中共想拿下金門後辦公投，再宣稱金門自願回歸祖國。柯文哲表示，常識上來講，中共要對台灣動武，一定是直攻本島的斬首戰術，國防軍事有它的專業性，不要隨便講，能避免戰爭最好。（編輯：蘇志宗）1110626