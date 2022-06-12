高雄眷村以住代護租金低於社宅 吸引青創新創申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市文化局6月啟動「五年駐村」計畫，在黃埔、建業新村推出每坪450元優惠租金，比社宅便宜，盼提供更多民眾、青年進駐機會，激盪更多元的內涵及文化，創造新世代的眷村故事。

文化局分別在5、6月「十年駐村」、「五年駐村」計畫，共計釋出148戶的眷村入駐計畫，許多眷舍都是現代少見獨門獨院日式庭宅。「十年駐村」首波至5月底收到44件申請；「五年駐村」則以低於社會住宅的優惠租金，吸引入駐。

「五年駐村」釋出鳳山區黃埔新村、左營區建業新村眷舍，文化局發布新聞稿表示，租金比社宅更優惠，目前租金每坪約新台幣450元，以高雄社宅「凱旋青樹」一般戶租金每坪528元計算，將近8折。

文化局表示，因租金僅以建築物面積計算，如果再列入屋外免租金的庭園面積，甚至等同社宅租金8折後再打8折。市府以優於社宅的租金，盼提供更多民眾、青年進駐機會，進而延續眷村文化，創造屬於新世代的眷村故事。

文化局指出，黃埔、建業分別位於鳳山、左營精華地段，還有完整棋盤式眷村聚落，獨門庭院日式建築，市區幾無類似物件，加上沒有申請人財力門檻的限制，又可做為商業使用，對有志投身青創、新創者極具吸引力。

高雄保存了全國面積最大的眷村，不僅是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也留存有近90公頃的眷村文化資產。市府2014年起攜手國防部，展開全國首創的「以住代護」眷村保存計畫，平均每戶眷舍修繕經費近千萬元。

今年以住代護為簡化程序採線上申請，「五年駐村」即日起開放申請至7月8日截止；「十年駐村」則長期持續徵件，每月底截止收件。（編輯：黃世雅）1110612