擴大租金補貼 內政部：房客申請不需取得房東同意

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（中央社記者陳俊華台北14日電）內政部今天表示，行政院擴大辦理50萬戶租金補貼，房客申請無需取得房東同意，房東可同時取得公益出租人資格；不只是落實弱勢居住照顧，同時能有效促成租屋市場健全化與透明化。

行政院會日前通過擴大租金補貼專案，預計7月起擴大、加碼補助租金補貼，放寬申請資格，納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數提升為50萬戶，且針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助，補貼金額總規模也由新台幣57億元提高至300億元。

內政部透過新聞稿指出，過去有關租金補貼「看得到、吃不到」的說法，以及房東限制房客申請租金補貼的問題，是6年以前遺留下來的陰影。

內政部說，近年政府持續擴大租金補貼，先從6萬戶倍增到12萬戶，並推動社會住宅包租代管，引導民間超過3.6萬戶租屋行為，納入政府服務體系，合計近16萬戶租賃契約，約占租屋市場總量18%的房東，在符合住宅法公益出租人的條件下，享有所得稅每戶每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，讓租賃雙方雙贏。

內政部指出，民國109年曾針對包租代管房東與房客進行問卷調查，房東表示支持政策的比率高達98.3%，房客也有95.6%的支持度。既有12萬戶租金補貼戶中，雖曾零星接獲房東為難狀況，但去年內政部將全數申請案件主動再申請一年補貼時，並無任何房客表示不妥或反對。

內政部說，這也顯示在既有公益出租人制度下，租賃雙方即使偶有不熟悉政策的誤解，但釐清後，都樂意參與、接受政策的服務及納管。

內政部說，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時取得公益出租人資格，房東無須另外申請。因此，內政部鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在5月申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格（公益出租人）。

內政部強調，7月將推出的50萬戶租屋補貼專案，除擴大受協助的租屋家戶與提高補貼金額外，更可掌握超過6成的租屋契約資訊，屆時租屋市場的透明化與健全化會更加完整，後續配套政策落實與資訊分析揭露也更為充足。過往遺留的租屋黑市等問題，將在擴大租金補貼後逐漸化解。（編輯：蘇志宗）1110414