蘇嘉全掌台日協 羅致政：台日關係重要提升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北27日電）台灣日本關係協會會長邱義仁辭職，遺缺由前總統府秘書長蘇嘉全接任。民進黨立委羅致政指出，蘇嘉全是總統蔡英文的重要助手，且曾任立院台日交流聯誼會會長，這項人事任命代表台灣對日關係很重要的提升。

邱義仁任內致力處理福島5縣食品問題，今年2月福島5縣食品解禁，完成階段性任務後，決定請辭。民進黨人士透露，邱義仁請辭原因是健康因素；據了解，邱義仁也辭去新境界智庫秘書長，僅保留副董事長一職、屬掛名性質。

接下台日關係協會會長的蘇嘉全，1956年出生，屏東縣長治鄉人，曾任國大代表、屏東縣長、內政部長、農委會主委、立法委員、立法院長、總統府秘書長、民進黨秘書長等職務，黨政經歷豐富。

民進黨立委羅致政說，蘇嘉全曾任立院台日交流聯誼會會長，實務經驗與人脈網絡兼具；台日協是台灣對日最重要窗口，駐日代表謝長廷也曾任行政院長，顯示對日工作重要性。

羅致政指出，從之前籌組小英之友會到接任總統府秘書長，蘇嘉全是總統蔡英文的重要助手，兩人的共事默契及關係相當密切；因此，這項人事任命的象徵意義，代表台灣對日關係很重要的提升。

從加入經貿組織角度看，羅致政說，推動申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是台灣最關注議題，台日關係協會未來將扮演重要角色；日本對台海安全議題的關注持續提升，如何進一步強化台日在安全上的合作，也是可著墨之處。

事實上，蘇嘉全在對日工作方面並不陌生。他2016年接任立法院長後，除致力推動國會外交，也將前立法院長王金平號召成立的台日交流聯誼會，與前民進黨立委姚文智成立的台灣與日本國會議員友好協會，整合為立法院台日交流聯誼會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

整合後的聯誼會由蘇嘉全任會長、王金平為榮譽會長，副會長分別由時任立委李鴻鈞、姚文智出任，秘書長是時任立委蕭美琴，跨黨派立委成員高達103位，是立法院有史以來規模最大的國會議員聯誼會。

蘇嘉全與駐日代表謝長廷關係不錯，接掌台日關係協會後，在重啟台日經濟夥伴委員會（EPC）及推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等議題，兩位院長級的人物掌舵對日窗口，台日關係的未來發展備受關注。（編輯：林興盟）1110527