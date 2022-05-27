邱義仁交棒 蘇嘉全接台灣日本關係協會會長

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（中央社記者游凱翔台北27日電）外交部官網今晚更新台灣日本關係協會會長資料，由邱義仁交棒給前總統府秘書長蘇嘉全；日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰透過臉書撰文感謝邱義仁付出，並強調「因為有您，日台關係才會如此不一樣」。

台灣日本關係協會晚間在官方網站更新會長資料，由 蘇嘉全 蘇嘉全小檔案 出生：1956年10月22日

學歷：中山大學公共事務研究所碩士、國立台灣海洋大學食品科學系、屏東高中

經歷：總統府秘書長、立法院長、內政部長、民進黨秘書長、國大代表、農委會主委、立法委員、屏東縣長、屏東縣議員 看更多 關閉 接任，這項人事也同步更新於外交部官網的「主管簡歷」專區。

台灣日本關係協會指出，蘇嘉全出生於1956年，曾任立委、屏東縣長、內政部長、農委會主委、民主進步黨秘書長、立法院長、總統府秘書長等職位。

邱義仁交棒給蘇嘉全，泉裕泰今晚也在官方臉書粉絲團撰文感謝，他指出，邱義仁擔任日台間不可或缺重要橋梁已滿6年，這6年來日台互訪人數、貿易金額皆創新高，日台間也陸續簽署19條備忘錄，但是，對他來說這些數字其實都是次要的。

泉裕泰指出，邱義仁長年的竭力指導，讓日台關係日益緊密，但其實日台這6年來並非都無往不利，有時邱義仁需要站在天秤兩端衡量利弊，有過辛苦也有過為難，但邱義仁以對日台關係的真心熱情一一解開難結、越過阻礙，把日台共乘的這艘友情之船向前划到了現在。

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「因為有了您，如今的日台關係才會如此不一樣」，泉裕泰舉例，疫情前每當日本年輕學子前來訪台，邱義仁總是親自勉勵他們，甚至不吝付出時間與精力也要向他們分享對台灣未來與對日台關係的想法。

泉裕泰說，因為邱義仁一次又一次繫下的連結，已化作「日台友情」深厚的基礎，這6年來辛苦了，相信日台的友情以及邱義仁和日本間的情感，今後也會持續升溫。（編輯：謝佳珍）1110527