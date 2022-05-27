邱義仁交棒台日協 蘇嘉全接任期許交流更上層樓

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（中央社記者游凱翔台北27日電）台灣日本關係協會今天通過會長邱義仁請辭案，推舉前總統府秘書長蘇嘉全接任會長。蘇嘉全強調，經營台日關係就好比經營果園，只要不斷耕耘就能收穫甜美果實，未來將努力強化台日交流深度廣度。

台灣日本關係協會晚間發布新聞稿表示，上午召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過會長邱義仁請辭案及一致推舉前總統府秘書長 蘇嘉全 蘇嘉全小檔案 出生：1956年10月22日

學歷：中山大學公共事務研究所碩士、國立台灣海洋大學食品科學系、屏東高中

經歷：總統府秘書長、立法院長、內政部長、民進黨秘書長、國大代表、農委會主委、立法委員、屏東縣長、屏東縣議員 看更多 關閉 接任會長，並舉行交接儀式。

蘇嘉全致詞表示，他過去在立法院長任內大力推動國會外交，其中特別重視與日本國會之間的交流，上任後不僅親自率團訪問日本，更親自擔任台日國會議員聯誼會的會長，目的就是想向日本傳遞一個訊息，「那就是台灣的立法院不分朝野黨派，都對台日關係非常重視」。

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蘇嘉全指出，經營台日關係就好比果農經營果園，只要不斷耕耘與灌溉，等到時機成熟就能收穫最甜美果實，未來他將會以最大熱忱，努力強化台日交流深度與廣度，讓台日關係更上層樓。

台灣日本關係協會說明，蘇嘉全現年66歲，屏東縣出生，國立中山大學公共事務管理研究所畢業。曾任國大代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、農委會主委、立法院長及總統府秘書長等要職，資歷深厚、朝野敬重，且熟稔台日關係，未來台日關係可望再創新猷。（編輯：林興盟）1110527