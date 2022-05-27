更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

邱義仁交棒台日協 蘇嘉全接任期許交流更上層樓

2022/5/27 19:59（5/27 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣日本關係協會27日通過會長邱義仁（左7）請辭案，及一致推舉前總統府秘書長蘇嘉全（右8）接任會長。（台灣日本關係協會提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月27日
台灣日本關係協會27日通過會長邱義仁（左7）請辭案，及一致推舉前總統府秘書長蘇嘉全（右8）接任會長。（台灣日本關係協會提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）台灣日本關係協會今天通過會長邱義仁請辭案，推舉前總統府秘書長蘇嘉全接任會長。蘇嘉全強調，經營台日關係就好比經營果園，只要不斷耕耘就能收穫甜美果實，未來將努力強化台日交流深度廣度。

台灣日本關係協會晚間發布新聞稿表示，上午召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過會長邱義仁請辭案及一致推舉前總統府秘書長蘇嘉全

蘇嘉全小檔案

  • 出生：1956年10月22日
  • 學歷：中山大學公共事務研究所碩士、國立台灣海洋大學食品科學系、屏東高中
  • 經歷：總統府秘書長、立法院長、內政部長、民進黨秘書長、國大代表、農委會主委、立法委員、屏東縣長、屏東縣議員
看更多
關閉
接任會長，並舉行交接儀式。

蘇嘉全致詞表示，他過去在立法院長任內大力推動國會外交，其中特別重視與日本國會之間的交流，上任後不僅親自率團訪問日本，更親自擔任台日國會議員聯誼會的會長，目的就是想向日本傳遞一個訊息，「那就是台灣的立法院不分朝野黨派，都對台日關係非常重視」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇嘉全指出，經營台日關係就好比果農經營果園，只要不斷耕耘與灌溉，等到時機成熟就能收穫最甜美果實，未來他將會以最大熱忱，努力強化台日交流深度與廣度，讓台日關係更上層樓。

台灣日本關係協會說明，蘇嘉全現年66歲，屏東縣出生，國立中山大學公共事務管理研究所畢業。曾任國大代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、農委會主委、立法院長及總統府秘書長等要職，資歷深厚、朝野敬重，且熟稔台日關係，未來台日關係可望再創新猷。（編輯：林興盟）1110527

延伸閱讀
蘇嘉全掌台日協 羅致政：台日關係重要提升日提恢復經濟夥伴委員會 邱義仁：對入CPTPP帶來曙光指蘇嘉全赴印尼謀私利遭判賠 國民黨將上訴北檢：蘇震清藉蘇嘉全可能居要職 強索2000萬元姪子蘇震清涉收賄 蘇嘉全請辭總統府秘書長獲准【聲明全文】
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族