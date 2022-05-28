蔣萬安：共機擾台不利兩岸交流

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天拋出舉辦雙城論壇的前提，他今天重申，大家都樂見台北和各城市互動，在善意的狀況下與上海維持民間交流，但共機擾台不利兩岸交流。

至於無任所大使林佳龍提出首都願景的未來想像，被外界形容是參選起手式，媒體詢問，林佳龍或衛福部長陳時中，誰是假想敵，蔣萬安沒有正面回應。他說，現在國人關心的是政府防疫政策，但似乎政府沒準備好，超前部署都是謊言，也看得出物資非常不足，希望政府能看見民眾的需求，提出對策。

蔣萬安上午受邀參與松山霞海城隍廟快篩劑發送活動後，被問若在中共軍機侵擾的情況下，雙城論壇是否還要舉辦，他表示，雙城論壇是目前和對岸交流的平台，大家都樂見台北與各城市交流互動，在善意下與上海維持民間互動。

但他表示，共機擾台的情況下，不利兩岸的交流，台北市議會之前也有決議 希望能夠在善意狀況下，實質交流。

蔣萬安昨天談到兩岸論述時表示，堅持中華民國的主權，認清分治的事實，以此作為與對岸交流溝通的基礎；他也表示，雙城論壇舉辦的前提，就是中共不再擾台、對台灣釋出善意，雙方地位對等，才有舉辦的意義。

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此外，在防疫方面，蔣萬安說，他4月底就呼籲政府提供孩子快篩，但到昨天才有政策，現在的補救遠遠不足。他呼籲政府即刻做3件事，包括提高兒童疫苗施打、確保兒童醫療量能、以及穩定提供兒童免費快篩，甚至評估唾液快篩。

談到中正紀念堂轉型議題，蔣萬安日前拋出可改為台灣建設紀念館的構想。他重申，中正紀念堂是所有人的記憶，也是歷史的一部分，不容許任何個人、政黨、少數官員片面決定改變，希望能夠在現有基礎下，大家共同討論，加入其他元素；但現在疫情嚴重，難道中正紀念堂的議題，是政府現在應該優先處理的事嗎，「是吃飽太閒嗎」。（編輯：黃瑞弘）1110528