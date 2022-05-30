李鴻鈞就任監院副院長 陳菊盼借重專業與協調能力

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監察院30日上午舉行第6屆副院長李鴻鈞就職歡迎會，李鴻鈞致詞表示，會盡全力扮演好自己的角色，副院長懸缺近兩年，有什麼事情盡量交代，該做的一定全力以赴。中央社記者張皓安攝 111年5月30日

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（中央社記者陳俊華台北30日電）監察院長陳菊今天說，副院長李鴻鈞獲跨黨派支持，盼借重李鴻鈞的專業與經驗，以及難能可貴的溝通協調能力，對監察院是階段性新的開始；李鴻鈞說，在這位子緊張又徬徨，會全力以赴。

監察院上午舉行第六屆副院長李鴻鈞就職歡迎會，監察院長陳菊、監察院秘書長朱富美、監委趙永清、王美玉、高涌誠、葉宜津、賴振昌等人，以及前內政部長李鴻源等家屬出席觀禮。

陳菊致詞時說，監察院副院長懸缺快兩年，當總統蔡英文決定由李鴻鈞擔任副院長時，包括前立法院長王金平、民進黨立法院黨團總召柯建銘等人都非常讚賞；感謝親民黨主席宋楚瑜割愛，拜訪宋楚瑜時他也欣然同意，宋楚瑜認為只要對國家有幫助，能讓監察院超越黨派、追求社會正義，雖然不捨但很願意。

陳菊表示，李鴻鈞曾任5屆立委，參與很多重大法案、公共建設，李鴻鈞都堅持專業優先，重視基層人民權益，更努力推動國會外交，李鴻鈞的問政專業能力受到高度肯定；希望借重李鴻鈞的專業與經驗，以及難能可貴的溝通協調能力，對監察院是階段性新的開始。

陳菊也回憶道，她擔任高雄市長時有次去日本，剛好跟李鴻鈞同班機回台，當時只知道彼此是誰，但沒有真正認識，李鴻鈞還特地告訴她要從哪個角度看富士山最美，讓她很感動，沒想到17、18年後能在監察院共事，真的是很好的機緣。

陳菊說，在李鴻鈞到任前，感謝監委蔡崇義、高涌誠分擔很多副院長的工作；她跟大家都是榮辱與共，在監察院新的階段要一起努力，讓監察院做為國家的良心、弱勢人民的依靠，讓人民對監察院有重新的認知和信賴。

李鴻鈞表示，在這位子他緊張又徬徨，能得到跨黨派支持，看起來好像很不錯，其實是很大的壓力，會盡全力扮演好自己的角色；在立法院他是老兵，跨過一條街到監察院後變成新兵、五味雜陳，更該努力做好工作。

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李鴻鈞說，雖然他一切都還在摸索中，希望大家多給他指教，讓他能早日上路，以符合社會期待；而副院長懸缺近兩年，陳菊扛起很大責任，非常辛苦，「現在開始我進來了，有什麼事情盡量交代，該做的我一定全力以赴」。

趙永清也以美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平「能投又能打」來形容李鴻鈞，相信李鴻鈞能整合內部共識、凝聚力量，有「桶箍」的功能，才能對外奮戰、監督政府施政，今天起監察院會更加完整、更有力量。（編輯：蘇龍麒）1110530