蘇貞昌：適度放寬入境總量管制 調整檢疫天數

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（中央社記者陳俊華台北30日電）行政院長蘇貞昌今天說，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形、近日新措施實行成效，以及調整邊境防疫管制等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，26日起實施「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，目前有高達6成確診病例是來自基層診所通報；數位健康證明系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能已上線，截至上午8時已有2000多位民眾下載。

指揮中心指出，由於國際疫情趨緩，多國防疫政策也愈趨鬆綁，在考量國內醫療量能後，將以總量管制方式，逐步鬆綁邊境管制措施。

蘇貞昌表示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規劃後，向外界宣布。

蘇貞昌說，指揮中心實施「快篩陽經醫師診斷後視同確診」政策，相當程度減緩醫院門診及急診人流，各三合一大型診療站的人流也很順暢，希望指揮中心多注意各地方診所的人流秩序，兼顧方便性及防疫。

蘇貞昌指出，許多確診民眾因為資料不全等原因，無法順利在確診後3日內獲得隔離通知書，因此今天系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，可協助地方政府減低負擔，請指揮中心多說明相關新措施，讓民眾多加利用，才能使政策有效達到效果。（編輯：黃國倫）1110530