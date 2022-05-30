更多編輯台推薦新聞：
張育成可望落腳海盜 將與重砲筒香嘉智同隊
運動

張育成可望落腳海盜 將與重砲筒香嘉智同隊

首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕
產經

首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文1/300

蔡總統31日會見美參議員達克沃絲 交換區域安全意見

2022/5/30 21:08（5/30 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部政務次長曾厚仁（右3）及北美司長徐佑典（左3）30日於桃園機場歡迎美國聯邦參議員達克沃絲（中）訪台。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月30日
外交部政務次長曾厚仁（右3）及北美司長徐佑典（左3）30日於桃園機場歡迎美國聯邦參議員達克沃絲（中）訪台。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、游凱翔台北30日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文明天上午將於總統府接見美國聯邦參議員達克沃絲及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

總統府晚間指出，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）晚間率團抵達台灣，展開至6月1日訪問行程。

張惇涵表示，台灣人民對達克沃絲並不陌生。去年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，達克沃絲與美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）等3人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」；不但給予台灣重要支持力量，也讓許多台灣人民深受感動。

張惇涵說，達克沃絲是「參院台灣連線」成員，長年堅定力挺台灣，並多次在聯邦參議院推動或連署友台議案，諸如2021年7月，達克沃絲與聯邦參議員柯寧（John Cornyn）共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與國軍建立夥伴計畫，已獲納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA 2022）通過立法。

張惇涵進一步說明，達克沃絲日前提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan's Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法；這個月中旬，達克沃絲也與其他51名參議員聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。

張惇涵表示，這次訪問團是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領重量級國會議員來訪後，相隔1個多月時間，美方再度有重量級參議員訪台；期待此行能讓台美在既有堅若磐石的基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

美國在台協會（AIT）晚間也發布新聞稿指出，達克沃絲此次訪問是在印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。（編輯：林克倫）1110530

延伸閱讀
美參議員達克沃絲再度率團抵台 將晉見蔡總統訪台參議員達克沃絲：美國不會拋棄台灣達克沃絲化磨難為力量 從軍從政經歷非凡從軍又從政 達克沃絲鼓勵女性打破玻璃天花板
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀