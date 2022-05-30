蔡總統31日會見美參議員達克沃絲 交換區域安全意見

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外交部政務次長曾厚仁（右3）及北美司長徐佑典（左3）30日於桃園機場歡迎美國聯邦參議員達克沃絲（中）訪台。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月30日

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（中央社記者葉素萍、游凱翔台北30日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文明天上午將於總統府接見美國聯邦參議員達克沃絲及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

總統府晚間指出，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）晚間率團抵達台灣，展開至6月1日訪問行程。

張惇涵表示，台灣人民對達克沃絲並不陌生。去年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，達克沃絲與美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）等3人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」；不但給予台灣重要支持力量，也讓許多台灣人民深受感動。

張惇涵說，達克沃絲是「參院台灣連線」成員，長年堅定力挺台灣，並多次在聯邦參議院推動或連署友台議案，諸如2021年7月，達克沃絲與聯邦參議員柯寧（John Cornyn）共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與國軍建立夥伴計畫，已獲納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA 2022）通過立法。

張惇涵進一步說明，達克沃絲日前提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan's Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法；這個月中旬，達克沃絲也與其他51名參議員聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。

張惇涵表示，這次訪問團是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領重量級國會議員來訪後，相隔1個多月時間，美方再度有重量級參議員訪台；期待此行能讓台美在既有堅若磐石的基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

美國在台協會（AIT）晚間也發布新聞稿指出，達克沃絲此次訪問是在印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。（編輯：林克倫）1110530