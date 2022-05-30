美參議員達克沃絲再度率團抵台 將晉見蔡總統

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外交部表示，美國聯邦參議員達克沃絲（前左）30日至6月1日率團訪台，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月30日

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（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部表示，美國聯邦參議員達克沃絲今天至6月1日率團訪台，在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

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外交部晚間發布新聞稿表示，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）今天至6月1日率團訪台，此為達克沃絲繼於去年6月與聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）等3人搭乘軍機訪台後，時隔不到一年再度訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。



外交部指出，政務次長曾厚仁晚間代表台灣政府前往接機，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。



外交部說明，達克沃絲對台灣高度友好，去年6月國內疫情升溫且急缺疫苗時，達克沃絲專程訪台並代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，以協助對抗疫情。



外交部說，達克沃絲身為「參院台灣連線」成員，多次在聯邦參議院推動或連署友台議案，例如26日提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。



另外，達克沃絲5月中旬與其他51名參院同僚聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），並曾與聯邦參議員柯寧（John Cornyn）在去年7月共同提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），鼓勵各州國民兵與國軍建立夥伴計畫，已獲納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA 2022）通過立法。



外交部強調，繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領重量級國會議員訪問台灣後，相隔1個多月美方再度有達克沃絲率團來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾，外交部相信達克沃絲來訪有助於進一步深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

美國在台協會（AIT）晚間也發布新聞稿指出，達克沃絲此次訪問是在印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。（編輯：謝佳珍）1110530

外交部政務次長曾厚仁（右3）及北美司長徐佑典（左3）30日於桃園機場歡迎美國聯邦參議員達克沃絲（中）訪台。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年5月30日