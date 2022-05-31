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分局長陪肇事者筆錄惹議 立委籲查背後影武者

2022/5/31 12:15（5/31 13:31 更新）
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天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士發生碰撞，騎士不治，新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男做筆錄引發爭議。時力立委陳椒華（右）31日在立法院舉行記者會表示，警政署應查明背後有無影武者，若有警政高層，應給予嚴厲處分。中央社記者張皓安攝 111年5月31日
天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士發生碰撞，騎士不治，新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男做筆錄引發爭議。時力立委陳椒華（右）31日在立法院舉行記者會表示，警政署應查明背後有無影武者，若有警政高層，應給予嚴厲處分。中央社記者張皓安攝 111年5月31日
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（中央社記者王揚宇台北31日電）天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，而新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議。時力立委陳椒華今天說，警政署應查明背後有無影武者，若有警政高層，應給予嚴厲處分。

警政署督察室副主任黃中華說，會深入調查，追究疏失人員責任，並要求所有幹部引以為戒。新竹縣政府警察局督察長王立德表示，都會基於職責積極調查，絕對不會包庇、護短。

時代力量立委陳椒華、新竹縣議員連郁婷今天召開「新竹縣警局高階警官不守分際，警政署應查明背後指使者」記者會。

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陳椒華指出，日前新竹縣警察局爆出新埔分局長陪同車禍肇事者做筆錄，再進一步由新竹縣警局副局長許豐統提供肇事者聲明，公關科長發在公務群組的荒唐事件，新竹縣警察局對3人分別做出申誡及劣跡註明的懲處。

陳椒華說，根據媒體報導指出，新埔分局長、新竹縣警局副局長都是因「朋友要求」，才做出如此不守分際的行為，她要求警政署查明此案背後的影武者，若該名「友人」為警政高層，警政署應立即啟動調查，並應給予嚴厲處分。（編輯：蘇龍麒）1110531

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