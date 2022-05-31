台亞會與印度最大智庫合作 將辦高層級台印對話

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）台灣亞洲基金會昨天與印度最大私人智庫「觀察家研究基金會」簽署合作備忘錄，雙方目前正積極籌備發表「台印政策報告書」，未來將共同籌辦一年一度高層級的「台印對話」，並加強雙邊在研究、政策倡議、民間交流等方面的合作。

台亞會在官方臉書發布新聞稿指出，為促進台印智庫交流，台亞會30日下午6時以視訊方式與印度「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation, ORF）簽署合作備忘錄，簽署儀式由台亞會董事長蕭新煌、ORF會長薩蘭（Samir Saran）共同見證，台亞會執行長楊昊、ORF副會長潘特（Harsh V. Pant）皆出席。

蕭新煌致詞時指出，在總統蔡英文推動的新南向政策之下，印度已是台灣的重要夥伴國家，台亞會與ORF的多元合作，將可進一步促進雙方理解，鞏固雙邊關係。

薩蘭說，在多變的政經局勢之下，台灣與印度更需透過緊密且實質的合作，相互了解當地的風險與機會，共同維護區域安全。

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台亞會成立於2018年，主要聚焦於東南亞及南亞事務，為落實「新南向政策」精神，推動台灣與東協10國、南亞6國及紐澳地區的交流，透過智庫、非政府組織與青年領袖合作，促進亞洲發展共同體意識，並建立長期合作夥伴關係。

台亞會指出，「觀察家研究基金會」是印度最大私人、非營利政策智庫，在印度超過500所智庫中的國際排名最高，在「2020年全球智庫報告」中的「全球最佳智庫（非美國地區）」評比排名第8，在「全球最佳智庫（美國及非美國地區）」評比中排名第24。ORF的研究範圍深入廣泛，涵蓋能源、氣候變遷與永續發展、戰略研究、經濟與成長、科技與媒體及政治經濟等。（編輯：謝佳珍）1110531