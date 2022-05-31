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促轉會熄燈 國民黨籲政院接手應推動社會和解

2022/5/31 17:08
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（中央社記者劉冠廷台北31日電）促進轉型正義委員會昨天結束任務，國民黨今天表示，行政院接手所謂促轉業務後，應該修正先前促轉會所犯的錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，若仍一意孤行，持續藉所謂轉型正義來打壓異己，必將被社會民意所反噬。

歷經4年運作，促進轉型正義委員會昨天拆下招牌、結束任務。促轉會代理主委葉虹靈說，促轉會任務的結束不是轉型正義的結束，相關業務接下來會分散到各部會，由行政院統籌來做，轉型正義相關工作會一棒接一棒，繼續下去。

國民黨下午發出新聞稿表示，依據促轉條例，促轉會應為獨立機關，要推動包括平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解等事務，但促轉會設立4年來的各種作為，卻完全不符獨立機關應有的中立性，更與還原歷史真相、促進社會和解的宗旨背道而馳。

國民黨指出，促轉會已被認證是失敗的機關，嚴正呼籲行政院引以為戒，絕不能讓後續機關再成為下一個東廠。

國民黨表示，行政院未來接手所謂促轉業務後，根本要務應該是修正先前促轉會所犯的錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，若仍一意孤行，持續藉所謂轉型正義來打壓異己，必將被社會民意所反噬。（編輯：謝佳珍）1110531

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