立院衝突砸損國父遺像 國民黨團遺憾致歉

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立法院會5月30日三讀通過會計法修法將國務機要費除罪，國民黨立委不滿朝主席台丟水杯，將議場內的國父遺像打破一個洞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北1日電）立法院會5月30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案時，爆發激烈朝野衝突，國民黨立委朝主席台丟擲水杯抗議，意外砸損國父遺像。對此，國民黨團今天表達遺憾與致歉。

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對於立法院議場國父遺像被國民黨立委丟擲的水杯潑得滿是水漬，還砸破了一個洞，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受媒體聯訪時表示，在追求自由民主的過程中，於立法院議場傷到國父遺像，他代表國民黨團表達遺憾與致歉之意。損害公物，該賠就賠，「相信國父一定會體諒我們的初衷」。

他表示，國父創建中華民國，大家非常尊重國父；國民黨團奮鬥的目標，也是國父過去奮鬥的目標，也就是自由、民主，「不像民進黨還想下架國父」。（編輯：謝佳珍）1110601