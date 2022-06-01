2日訪美 朱立倫：為了中華民國與台海安全

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席朱立倫明天將啟程訪美，他今天說，國民黨要告訴美國的政界、學界、僑界、各界朝野政黨，國民黨回來了，We are here。此行是為了中華民國，為台海安全，要讓大家看到，國民黨是負責任的在野黨。

朱立倫預計明天訪問美國，將走訪舊金山、洛杉磯、紐約、華府等地，拜會美方重要智庫、政府部門、以及僑界。

他下午在中常會表示，民進黨長期在海外污衊國民黨，說國民黨反美、仇美，國民黨這次毫不猶豫地重返華府，就是要告訴全世界與美國的朋友，一定會堅持國民黨建黨的立場，一定是最愛台灣、最捍衛中華民國的政黨、最堅持民主自由的政黨，跟全世界民主國家走在一起。

朱立倫說，國民黨要告訴美國的政界、學界、僑界、各界朝野政黨，國民黨回來了，We are here；此行不是只為了國民黨而已，是為了中華民國、為台海安全，要讓大家看到，國民黨是負責任的在野黨，國民黨願意堅守目標。

朱立倫說，在國民黨部可以看到9個字，包括「護台灣、保民主、拚未來」，護台灣就是守護中華民國、台灣，這是不變的目標；保民主就是保障民主自由，堅持人權，希望這樣的理念要讓台灣民主向前行，不能被一黨、少數人破壞；最後則是共同拚安定、富裕、繁榮的未來，這是年底選舉，每個縣市的共同努力目標。

副主席夏立言指出，此行目標在於駐美代表處揭牌，以及拜會美國各界，溝通對亞太局勢看法，表達對深化台美關係、提升國際參與的期待，並傾聽僑界、海外黨員的聲音。

夏立言表示，2008年裁撤國民黨駐美代表處，加上2016年後不再執政，導致無人能替國民黨發聲，2018年起美中強權對抗，國民黨力求台海和平穩定，反遭外界誤會抹紅；2020年恪遵民主責任，以公投反映民眾食安疑慮，卻遭對手抹為「反美」。

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夏立言表示，國民黨要以行動展現「重視對美關係」，徹底反駁「國民黨反美」的謊言，強化對美國政府、朝野兩黨、智庫學界、媒體的溝通，更深入瞭解美國政策脈動，同時，表達台灣完整的聲音，協助美方正確判斷台海局勢，扮演區域穩定力量。

朱立倫此行將先到舊金山，訪問美國史丹佛大學胡佛研究所，以及出席僑宴，隨後搭乘夜班飛機到華盛頓特區，3日至8日將在布魯金斯學會發表公開演說，8日替國民黨駐美代表處揭牌，9日至紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流， 10日再到洛杉磯與僑胞會面。（編輯：翟思嘉）1110601