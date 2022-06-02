啟程訪美 朱立倫：國民黨親美路線從未改變

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（中央社記者葉臻桃園2日電）國民黨主席朱立倫今天啟程訪美前受訪表示，國民黨親美路線從未改變，他此行是再次確認跟美國堅定民主自由的立場，民進黨製造謠言破壞國民黨的形象，做為民主國家不該如此。

朱立倫今天啟程訪問美國，上午在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，此行最重要的目的，就是國民黨重返華府、重返美國，國民黨駐美代表處揭牌啟用，讓許多美國朋友知道，隨時都能在華府找得到國民黨，也聽得到國民黨的聲音。

朱立倫表示，此行也會拜訪一些老朋友、行政部門、智庫、學界，也跟4大城市的僑界、黨員見面，共同努力團結，希望年底能一起努力勝選。

媒體詢問有關這次訪美拜訪的官員層級；朱立倫表示，跟美方有共識、相互尊重，該見的朋友都會見到，彼此最重要的一件事，是針對印太地區、兩岸之間、台美合作等大家關心的議題，不管是官員、行政部門、各部門或國會都予以尊重，也謝謝美方做了很多安排。

媒體提問，民進黨認為此行是為了他過去反美豬、反美路線，要修補與美國關係；朱立倫表示，國民黨親美路線從來沒有改變，他這次去只是再次確認跟美國同為民主自由國家，堅定民主自由的立場，從未改變。

朱立倫表示，民進黨長期以來利用一黨聲音、偏頗的意見，在美國製造謠言破壞國民黨的形象，做為民主國家不該如此，國民黨同樣尊重民進黨在美國的一切工作，也請民進黨尊重台灣最大在野黨在美國的工作。

朱立倫也說，國民黨駐美代表處跟民進黨駐美代表處，以及台灣官方的駐美代表處，應該同心協力為了台海安全、兩岸和平、世界共同關心的議題，以及台美經貿議題，一起努力打拚。

媒體詢問，這次朱立倫以黨主席身分訪美，路線很像總統候選人身分；朱立倫表示，這是完全不同心情，他曾經以縣市長身分，或是在縣市長卸任後去華府訪問，這次以黨主席身分訪問，都分別有不同角色，總統候選人又是另一回事情，那是未來國民黨提出候選人或民進黨提出候選人後，與美方的接觸，而這次是政黨外交。

針對國民黨計畫徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但遭徐志榮婉拒，該如何處理；朱立倫表示，國民黨在主要縣市的提名大部分都已經完成，苗栗也是一個地方團結的過程，會等更團結更成熟再來徵召。

朱立倫此行將先到舊金山，訪問美國史丹佛大學胡佛研究所，以及出席僑宴，隨後搭乘夜班飛機到華盛頓特區，3日至8日將在布魯金斯學會發表公開演說，8日替國民黨駐美代表處揭牌，9日至紐約與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，10日再到洛杉磯與僑胞會面。（編輯：李錫璋）1110602