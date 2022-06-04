國防部：2027年共軍能量足對台與抗擊外軍作戰

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（中央社記者游凱翔台北4日電）國防部指出，俄烏戰爭未使美國轉移戰略重心，仍置於印太區域，但研判2027年區域情勢，中共將實現建軍百年目標，將具備遠程海空打擊與區域防空能力，大幅延伸其作戰範圍，其能量足以對台與抗擊外軍作戰。

針對台灣的反制措施。國防部說明，將以符合「聯合反制、整體防空及海上截擊」等領域，作為強化的目標與武器發展範疇，並參考目前執行中技術成熟、可配合量產期程的軍備，納入「海空戰力提升計畫」，未來若建案陸續成軍，將可強化整體防衛能量，有效阻滯敵登陸部隊，提高敵犯台代價與決策難度。

根據國防部近日向立法院外交及國防委員會提交的報告指出，俄羅斯與烏克蘭的戰爭正影響全球軍事格局，使各國積極提升自身國防力量，美國聯合民主國家在戰爭期間擴大經貿手段共同制裁俄羅斯，以避免直接介入戰事，顯示美國未因戰爭轉移戰略重心，仍將其置於印太地區。

針對2027年的區域情勢判斷，國防部認為屆時整體印太區域仍受美中兩強激烈競爭、相互抗衡影響。面對歐美等國施壓，中共仍將持續擴張軍事影響力，企圖主導區域事務，因此整體而言，美中戰略競逐對台海安全、朝鮮半島和平及南海主權爭議產生連動性影響，衝突風險日漸升高。

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國防部提到，中共戰力逐年成長，期望在2027年實現建軍百年目標，建設智能化軍事體系，而共軍近年持續在中國東南沿海地區增駐新式機艦，維持區域海空優勢，研判2027年中共航空母艦遼寧號、山東號及自製的003型將撥交海軍，055型萬噸驅逐艦、運20加油機及殲20成軍量產，將具備遠程海空打擊與區域防空能力，大幅延伸其作戰範圍。

國防部表示，中共屆時針對第一島鏈內、外海空目標進行聯合火力打擊、對台封鎖與掌握兩岸海空優勢漸次完備，研判共軍能量足以對台與抗擊外軍作戰。（編輯：翟思嘉）1110604