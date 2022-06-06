高市長人選 黃健庭7日到高雄聽取黨籍議員意見

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國民黨高雄市長人選未定，秘書長黃健庭明天將到高雄與黨籍議員座談，聽取基層意見。市議會國民黨團總召童燕珍說，明天至少有20多名議員參加，盼大家暢所欲言凝聚共識。

國民黨高雄市黨部主委許福明今天向中央社記者表示，黃健庭明天上午將到高雄與黨籍議員開會座談，聽取基層意見，也會與一些地方領袖會面、討論；同時也希望加強中央、地方溝通，讓地方知道中央為提名人選所做的努力。

童燕珍說，黨中央到地方傾聽意見是好事，要避免桃園的提名問題重蹈覆轍；明天預計至少有20多名議員參與座談，「希望大家暢所欲言，不要欲言又止」，藉由開會討論，凝聚共識，會後團結一致，齊心面對年底選舉挑戰。

童燕珍表示，高雄市長人選要有一定知名度，並對高雄事務熟悉、有熱忱，重點是要有蹲點決心，不論年底選舉結果如何，都要能繼續留在高雄深耕打拚。

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國民黨高雄市長提名人選尚未確定，孫文學校總校長張亞中勤走基層，但未正式表態；前高雄市副市長李四川、國民黨智庫執行長柯志恩等人也是被點名對象，但意願不高。

柯志恩今天上午還在廣播節目上說，黨主席朱立倫訪美前，已先後與前高雄市副市長葉匡時、李四川見面詳談；不過就她理解，包括她自己在內，李四川及葉匡時都認為，國民黨應該在高雄找一個在地的人選。（編輯：陳仁華）1110606