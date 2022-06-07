藍委否認施壓外交官做黨宣 外交部：恪守中立不評論

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）國民黨立委陳以信日前遭匿名指控，他要求外館協助安排赴美國會拜會，卻從事政黨宣傳使外交官違反行政中立。外交部今天表示，樂見立委進行國會外交，外交部一向秉持行政中立，對媒體報導細節不予評論。

目前出訪中的陳以信向中央社表示，上週正值美國國會休會，外交部僅協助安排與國會幕僚在外會面，所有進入國會山莊的拜會行程，都是由他辦公室自行聯繫安排，外館人員並未協助聯繫，更未陪同進入。

自由時報日前報導，一位匿名外交人員爆料指出，陳以信隨國民黨主席朱立倫訪美，以立委身分施壓要求外交部協助安排美國國會拜會行程，卻在會晤中拿出國民黨駐美代表處開幕邀請卡，陷外交人員於不義，不符行政中立原則。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，外交部一向樂見立法委員進行「國會外交」，與政府一起推動台灣的對外關係，擴大國際空間。有關此次陳以信訪問華府行程，外交部曾應陳以信所請，電示駐美國代表處秉持行政中立的原則，協助安排拜會美國國會，並派員接送陪同及提供必要的行政支援。

歐江安表示，外交部長年恪守行政中立原則，同時也要求所有駐外館處不得涉入政黨政治，嚴格貫徹行政中立原則。對於媒體報導相關委員訪問華府的行程細節，外交部沒有評論。

歐江安表示，外交部未來將繼續恪守行政中立原則，要求駐外館處不安排、不涉入任何政治性及政黨造勢活動，持續推動台灣與各國的實質友好交流。

陳以信辦公室指出，陳以信此行是以台美國會議員聯誼會副會長身分，前往美國華府國會山莊訪問，外交部依慣例安排他與國會人士會面，因正值休會期間，參眾議員都不在華府，故只安排數場國會幕僚會面。

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陳以信辦公室表示，陳以信在第一場餐會時因會談內容提及，在餐會結束起身離席後轉交邀請函以示禮貌。隨後外交部人員表示疑慮，他雖不認同其看法，但也不願讓外交人員為難，其後3天數場餐會都未再拿出邀請函。

陳以信辦公室指出，陳以信此行是以台美、台英、台歐國會議員聯誼會副會長身分，前往各處拜會國會議員，推動國會外交，某涉外人士選擇性爆料顯有政治用意，才應該注意行政中立問題。（編輯：翟思嘉）1110607